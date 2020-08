Corona-Ticker: Tests sollen kostenlos bleiben

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Spahn: Corona-Tests für Reiserückkehrer bleiben kostenlos

Finanzminister Scholz will Kurzarbeitergeld verlängern

Schleswig-Holstein meldet 14 neue Corona-Fälle

Karliczek warnt vor zu hohen Belastungen für Lehrer

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ihre Länder-Kollegen vor unzumutbaren Belastungen für Lehrkräfte in Corona-Zeiten gewarnt. Der "Welt am Sonntag" sagte sie, es sei für jeden Arbeitgeber wichtig, auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu achten. Die Arbeit an den Schulen dürfe für Lehrer nicht zu einem persönlichen Risiko werden. Karliczek äußerte sich mit Blick auf die Situation in Schleswig-Holstein. Dort erkannte das Bildungsministerium die Atteste von etwa 2.000 Lehrern nicht an. Die Pädagogen im nördlichsten Bundesland hatten ein ärztliches Schreiben vorgelegt, das sie als Angehörige einer Risikogruppe ausweist.

625 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland

Nach Angaben es Robert Koch-Instituts (RKI) ist in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden bei 625 Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden. Damit steigt die Zahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie auf etwa 223.450 Fälle. Weitere Todesfälle nach einer Ansteckung hat es seit gestern nicht gegeben, teilte das Institut weiter mit. Die Zahlen sind aber möglicherweise noch nicht komplett, da nicht immer alle Gesundheitsämter an den Wochenenden ihre Zahlen ans RKI übermitteln.

Günther: Trotz voller Strände keine große Corona-Gefahr

Trotz der zuletzt sehr vollen Strände an Nord- und Ostsee sieht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) keine erhöhte Corona-Gefahr für sein Bundesland. "Seit Wochen haben wir viele Tausend Touristen in Schleswig-Holstein. Das hat nicht zu steigenden Infektionszahlen geführt", sagte er der "Bild am Sonntag". Die Gemeinden und Städte hätten gute Konzepte wie Kontrollen an den Stränden mit Ampeln, sodass diese nie überfüllt seien. Insgesamt laufe es "sehr gesittet" ab, so Günther. Auch die Kontrolle von Reiserückkehrern laufe reibungslos. Man habe bis Mitte vergangener Woche an den festen Teststationen im Land schon mehr als 10.000 Reiserückkehrer getestet. 17 Tests seien dabei positiv gewesen.

Scholz will Kurzarbeitergeld auf zwei Jahre verlängern

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängern. Der "Bild am Sonntag" sagte er, die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen nicht plötzlich verschwinden. Deshalb sei er dafür, das Kurzarbeitergeld zwei Jahre lang auszuzahlen. Derzeit wird es ein Jahr gewährt, in Ausnahmefällen auch länger. Nach Einschätzung des Finanzministers brauchen Betriebe und Beschäftigte ein klares Signal, dass die Regierung an ihrer Seite stehe. Niemand sollte auf dem Weg durch die Krise ohne Not entlassen werden, so Scholz.

14 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um 14 gestiegen. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden bisher - Stand gestern Abend - insgesamt 3.782 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 158 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Im Krankenhaus werden derzeit 19 Corona-Patienten behandelt. Rund 3.300 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Spahn: Corona-Tests für Reiserückkehrer bleiben kostenlos

Corona-Tests für Reiserückkehrer sollen nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in jedem Fall kostenlos bleiben. Er verstehe den Impuls gut nach dem Motto: "Wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten", sagte er gestern Abend in den "Tagesthemen" im Ersten. Das sei aber kein gutes Prinzip. Denn Tests, die etwas kosten, versuchten manche Reisende möglicherweise zu vermeiden. Doch sollten sie ja wahrgenommen werden. "Das schützt uns und das schützt andere", sagte Spahn. Er verteidigte erneut die Reisewarnung der Bundesregierung für fast ganz Spanien, betonte aber zugleich, diese sei kein Reiseverbot. Man könne und solle den Urlaub auch fortsetzen, jedoch wachsam sein, Abstand halten, Hygieneregeln beachten und in bestimmten Situationen Alltagsmasken tragen. "Das Virus macht keine Ferien. Deswegen müssen wir in den Ferien, im Urlaub auch gut aufeinander aufpassen."

Hitze sorgt für Ansturm auf die norddeutschen Küsten

Das anhaltend schöne Wetter lockt auch an diesem Wochenende wieder viele Menschen an die Strände von Nord- und Ostsee. Besonders kritisch sah es gestern an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein aus: Die Strandampel auf der Internetseite strandticker.de sprang in mehreren Orten auf Rot - darunter Scharbeutz, Niendorf und Timmendorfer Strand (alle Kreis Ostholstein). In Mecklenburg-Vorpommern war es besonders voll am Strand von Zingst auf dem Darß. Hunderte Badegäste hielten sich dort auf - nicht immer mit dem nötigen Mindestabstand.

Moin! Live-Ticker von NDR.de startet in den Sonntag

Das Team von NDR.de informiert Sie auch am heutigen Sonntag wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Sonnabend wurden im Norden insgesamt 112 neue Corona-Fälle gemeldet - in Niedersachsen 58, in Hamburg 28, in Schleswig-Holstein 24 und in Mecklenburg-Vorpommern zwei