Corona-Ticker: Spannung vor Bund-Länder-Gipfel mit Merkel

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Gipfel mit Kanzlerin Merkel: Wie einigen sich Bund und Länder?

Neuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein meldet 251 neue Fälle

RKI bestätigt 18.633 Neuinfektionen in Deutschland

Coronavirus-Update: Die neue Podcast-Folge mit Christian Drosten

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

RKI: 18.633 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bekannten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 18.633 Fälle gestiegen, wie aus heute früh veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Vortag waren 13.554 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 17.561. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion stieg bundesweit um 410 auf 14.771 - so viele neue Todesfälle an einem Tag waren bisher in Deutschland während der Corona-Pandemie noch nie registriert worden.

Kaum Fahrgäste, keine "Novemberhilfe": Schwierige Zeiten für Taxifahrer

Durch die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen mit den Einschränkungen für Gastronomie und Tourismus geht dem Taxi-Gewerbe ein großer Teil der Einnahmen verloren. Auch in Hamburg ist die Lage für Taxi-Unternehmer schwierig.

VIDEO: Kaum Fahrgäste: Viele Taxis vorübergehend stillgelegt (2 Min)

Corona-Gipfel mit Merkel: Länder sind sich in vielen Punkten einig

Bund und Länder wollen heute den weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie bis zum Jahresende festzurren. Nach den Vorstellungen der Länder soll bei der Videokonferenz (14 Uhr) von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten beschlossen werden, den geltenden Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember zu verlängern. Über die Feiertage soll er dann aber gelockert werden.

Die Länder haben sich bereits darauf verständigt, die Kontaktbeschränkungen vom 1. Dezember an zunächst noch einmal zu verschärfen. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen dann auf den eigenen und einen weiteren Hausstand beschränkt werden, insgesamt auf maximal fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Über die Feiertage - vom 23. Dezember bis zum 1. Januar - sollen dann Treffen von maximal zehn Menschen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder Personen zulässig sein. Auch hier sollen Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten ist nicht vorgesehen.

Weitere Informationen Corona-Gipfel mit Merkel: Das sind die Vorschläge Die Länder haben sich vor dem Treffen mit der Kanzlerin auf Regeln für die Feiertage geeinigt. Der Bund will schärfere Maßnahmen. Ein Überblick. mehr

Schleswig-Holstein meldet 251 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 251 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 145, am Mittwoch vor einer Woche 294. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um vier auf 241.

Corona-Fernsehbeiträge aus den Regionalmagazinen

Die Landesmagazine des NDR Fernsehens haben sich gestern Abend auch mit den Folgen der Corona-Krise beschäftigt. Hier finden Sie eine Auswahl der Videos:

Willkommen zum Live-Ticker am Mittwoch

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Dienstag wurden in Niedersachsen 762 positive Corona-Tests gemeldet, in Hamburg 392, in Schleswig-Holstein 145, in Mecklenburg-Vorpommern 144 und im Bundesland Bremen 13.