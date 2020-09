Corona-Ticker: Notkredite Thema im Kieler Landtag

Notkredite sind Thema im Schleswig-Holsteinischen Landtag

Der Kieler Landtag beginnt heute mit seiner dreitägigen Septembersitzung. Zum Auftakt geht es unter anderem um die wegbrechenden Steuereinnahmen und die veränderte Finanzplanung des Landes. Eine der Fragen dabei: Wie wird mit der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse umgegangen? Wegen der Corona-Krise will die Landesregierung für die kommenden Jahre Notkredite aufnehmen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) plant mit 4,5 Milliarden Euro. "Wir sind in der Koalition überzeugt, dass es nicht gut wäre, in der Krise gegenan zu sparen." Das Land befinde sich in einer Ausnahmesituation. Am Donnerstag sind Verhandlungen mit SPD und SSW geplant. Die Regierung braucht die Opposition für die im Landtag notwendige Zweidrittel-Mehrheit.

Betreiber von Karussells und Jahrmarktbuden in Not

Fast alle Volksfeste sind in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen. Doch Schausteller wollen sich nicht geschlagen geben und suchen nach neuen Orten für Karussells und Zuckerbuden.

Kabinett entscheidet über Bundeshaushalt 2021

Das Bundeskabinett will heute den Bundeshaushalt für 2021 beschließen - und damit auch entscheiden, wie der Bund weiter gegen die Corona-Krise ankämpft. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will rund 96 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen - auch im kommenden Jahr soll deshalb die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden.

Gestern bestätigten die Gesundheitsbehörden in Niedersachsen 73 Neuinfektionen, in Hamburg 61, in Schleswig-Holstein 40, in Bremen 27 und in Mecklenburg-Vorpommern 11.