Corona-Ticker: In SH dürfen Vereine wieder voll trainieren

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Verordnung in Kraft : In SH dürfen Sportvereine wieder voll trainieren

Aktuelle Stunde zu Corona und Schule in Hamburger Bürgerschaft

Gestern wurden im Norden insgesamt 170 neue Corona-Infektionen gemeldet: 111 in Niedersachsen, 26 in Hamburg, 17 in Schleswig-Holstein, 3 in Mecklenburg-Vorpommern und 13 in Bremen

Lockerungen für den Bereich Sport in Schleswig-Holstein

Monatelang lief im Amateursport in Schleswig-Holstein nichts normal. Jetzt hat die Landesregierung weitere Lockerungen für den Bereich Sport angekündigt. Von heute an ist Training auch in Kontaktsportarten wieder in voller Stärke möglich, ebenso dürfen Testspiele und Wettkämpfe durchgeführt werden.

Hamburg: Aktuelle Stunde zu Corona und Schule in der Bürgerschaft

Heute Nachmittag steht erneut die Corona-Pandemie im Zentrum der ersten Hamburger Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause. Unter anderem soll es um die Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen gehen. Die CDU-Opposition fragt kritisch nach, was Schulsenator Ties Rabe (SPD) in den letzten fünf Monaten gemacht hat. Die regierende SPD hat ihrem Antrag den Titel gegeben "Gesundheit schützen, Eltern entlasten, Bildungsgerechtigkeit sichern: Hamburg bewältigt die Corona-Pandemie und macht Regelunterricht möglich".

TV-Beiträge aus dem NDR Programm vom Abend

In den Regionalmagazinen im NDR Fernsehen liefen gestern Abend wieder einige Beiträge, die die Folgen der Corona-Krise im Norden zum Thema hatten.

Hamburg: Mund-Nasen-Schutz - Kontrollen in der Bahn

Ab der kommenden Woche könnte es ernst werden für Fahrgäste in Hamburg bei Corona-Verstößen: Dem Vernehmen nach wird es ab dann Strafen geben, wenn man in Bussen und Bahnen keinen Mund-Nasen-Schutz trägt. Damit fällt der Start etwas später aus als ursprünglich von der Verkehrsbehörde angekündigt. Noch setzen die Kontrolleure in der Bahn auf ein verständnisvolles Einlenken von Masken-Muffeln.

Der NDR.de Live-Ticker am Mittwoch

Die Redaktion von NDR.de informiert Sie heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am Dienstag sind im Norden insgesamt 170 neue Corona-Fälle gemeldet worden: 111 in Niedersachsen, 26 in Hamburg, 17 in Schleswig-Holstein, 3 in Mecklenburg-Vorpommern und 13 in Bremen.