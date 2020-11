Corona-Ticker: 294 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



294 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein festgestellt

Robert Koch-Institut meldet bundesweit 17.561 Neuinfektionen

Bundesweit 17.561 Neuinfektionen gemeldet

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) insgesamt 17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind gut 3.100 Fälle mehr als am Tag zuvor, aber knapp 1.000 Fälle weniger als vor einer Woche.

294 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung im Vergleich zum Vortag 294 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind fast dreimal so viele wie am Vortag (100). Ähnlich hoch war die Zahl bereits am Freitag vergangener Woche. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet - ihre Zahl liegt damit weiter bei 227. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt werden den Angaben zufolge aktuell 145 Covid-19-Patienten - am Montag waren es 148.

Abstimmung über Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes

Vor der heutigen Abstimmung über die geplanten Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes bereitet sich die Polizei in Berlin auf Demonstrationen und womöglich gewalttätige Proteste von Gegnern vor. Mehrere geplante Kundgebungen vor dem Bundestag dürfen dort nicht stattfinden. Bundestagsabgeordnete wurden zudem mit Tausenden kritischen Spam-E-Mails bombardiert. Vertreter der Regierungsparteien wiesen Vergleiche des Infektionsschutzgesetzes mit dem sogenannten Ermächtigungsgesetz von 1933 scharf zurück. Damals hatte sich der Reichstag selbst entmachtet und die Gesetzgebung auf Reichskanzler Adolf Hitler übertragen.

Niedersächsischer Landtagsausschuss berät über Messe und Flughafen

Der Haushaltsausschuss des Landtages in Hannover will am Mittag über die bedrohliche Finanzlage bei den niedersächsischen Beteiligungen Messe und Flughafen Hannover beraten. Beide Unternehmen waren durch wegbrechende Veranstaltungen und den erneut eingeschränkten Reiseverkehr im Corona-Teil-Lockdown zuletzt weiter unter Druck geraten.

Ganztägige Experten-Anhörung im Kieler Landtag zur Corona-Pandemie

Die Abgeordneten des Kieler Landtags befragen zehn Experten aus Medizin, Wirtschaft, Justiz und auch einen Krisenforscher zu Strategien im Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Landtagsabgeordnete können nun vor Sitzungen im Plenarsaal einen Corona-Schnelltest machen. Die Möglichkeit trifft nicht nur auf Zustimmung.

Ciesek: Schüler können das Coronavirus weitergeben

Die Virologin Sandra Ciesek hebt in der neuen Podcast-Folge des "Coronavirus-Update" hervor, dass Kinder unterschiedlichen Alters ganz andere Infektionszahlen aufweisen. Dieser Punkt sei wichtig in der aktuellen Diskussion darüber, in welcher Form der Unterricht an den Schulen in den Wintermonaten aufrechterhalten werden soll und ob womöglich Kindergärten wieder schließen müssen.

Willkommen zum Live-Ticker am Mittwoch

NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Dienstag gab es 1.747 bestätigte Neuinfektionen in Norddeutschland: in Hamburg 424 (Vorwoche: 422), in Niedersachsen 944 (Vorwoche: 1.163), in Schleswig-Holstein 100 (215), in Mecklenburg-Vorpommern 156 (130), in Bremen 123 (119) und bundesweit 14.419 (15.332)