Corona-Ticker: Weniger Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten vom Montag können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein meldet 100 neue Corona-Fälle

Regierungschefs Schwesig , Weil , Tschentscher und Günther verteidigen Bund-Länder-Strategie

Corona-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern

Neue Podcast-Folge mit Sandra Ciesek

Niedersachsen: Informationen der Landesregierung im Livestream

Die niedersächsische Landesregierung will künftig jeden Dienstag ab 13 Uhr über die aktuelle Corona-Lage informieren. Damit will sie über das Virusgeschehen aufklären und Schutzmaßnahmen besser nachvollziehbar machen. Der erste Termin ist für heute geplant. Voraussichtlich wird sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zum weiteren Vorgehen an den Schulen äußern. NDR.de zeigt die Pressekonferenzen wie gewohnt im Livestream. "Corona führt bei den Medienvertreterinnen und -vertretern, aber auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern zu einem verstärkten Informationsbedarf", heißt es aus der Staatskanzlei. Deshalb werde die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, in den Wintermonaten immer dienstags über aktuelle Entwicklungen der Pandemie in Niedersachsen berichten.

Landesregierung informiert jeden Dienstag über Corona-Lage Der erste Termin ist heute um 13 Uhr. NDR.de zeigt die wöchentliche Pressekonferenz wie gewohnt im Livestream.

100 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Montagabend binnen eines Tages 100 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 161, am Montag vergangener Woche 215. Die Zahl der Todesfälle stieg um 5 auf 227. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind somit seit Beginn der Pandemie 11.618 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 148 Covid-19-Patienten - am Sonntag waren es 116.

MV-Gipfel zum weiteren Vorgehen in Corona-Krise

Heute soll ab 9 Uhr über die weiteren Schritte in der Corona-Krise in Mecklenburg-Vorpommern beraten werden. Dazu wollen sich die Vertreter von Landesregierung, Kommunen, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften per Video zusammenschalten. Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen in MV wird nicht mit einer Aufweichung des bis Ende November geltenden Teil-Shutdowns gerechnet. Gestern waren weitergehende Beschlüsse in der Schaltkonferenz der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf kommende Woche vertagt worden.

VIDEO: Corona-Spitzentreffen: Appelle und keine neuen Beschlüsse (7 Min)

Neues Coronavirus-Update mit Virologin Ciesek

Heute Nachmittag gegen 17 Uhr gibt es eine neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update von NDR Info. Die Virologin Sandra Ciesek spricht mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Das Coronavirus-Update von NDR Info Jeden Dienstag geben die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek im wöchentlichen Wechsel einen Einblick in aktuelle Erkenntnisse der Forschung zum Coronavirus.

Beiträge über die Corona-Krise im NDR Fernsehen

Gestern Abend berichteten die Regionalmagazine des NDR wieder ausführlich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Eine Auswahl der Beiträge:

Willkommen zum Live-Ticker am Dienstag

NDR.de berichtet auch heute über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag meldete Niedersachsen 468 neue Corona-Fälle, Hamburg 185, Schleswig-Holstein 161, Mecklenburg-Vorpommern 30 und das Bundesland Bremen 31. Insgesamt gab es 875 Neuinfektionen im Norden, bundesweit waren es 10.824.