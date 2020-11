Corona-Blog: Knapp 2.500 Neuinfektionen im Norden registriert

14 zusätzliche Schulbusse in Goslar

Die Beschwerden von Eltern wegen überfüllter Busse und Gedrängel an den Haltestellen waren erfolgreich: In Goslar sollen 14 zusätzliche Busse im Sinne des Infektionsschutzes zu Stoßzeiten für Entlastung bei der Schülerbeförderung sorgen. Die Kosten von rund 80.000 Euro pro Monat übernimmt der Landkreis.

HH: Opposition sieht Schüler, Lehrer und Eltern als Leidtragende

Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat den Kurs des rot-grünen Senats in der Corona-Krise scharf kritisiert. Leidtragende der "grotten-schlechten Corona-Politik" seien vor allem Schüler, Lehrer und Eltern, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering in der Aktuellen Stunde.

Niedersachsen hat noch keine Standorte für Impfzentren bestimmt

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Niedersachsen noch keine Standorte für die im Land geplanten Impfzentren bestimmt. Neben den zentralen Impfmöglichkeiten sollen auch mobile Teams aufgebaut werden, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Die Beschaffung des benötigten Impfmaterials sei bereits eingeleitet. Der Impfstoff muss bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert und transportiert werden. Es sei noch unklar, wie viele Impfdosen wann für Niedersachsen bereitstehen werden. Davon hänge dann auch die Zahl der Impfzentren ab.

Caffier erwartet einheitliche Linie zu auswärtigen Demo-Teilnehmern

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat einen unterschiedlichen Umgang der Verwaltungsgerichte mit Gegnern der Corona-Maßnahmen kritisiert. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Bürger, die nicht in MV wohnen, dennoch an Demonstrationen teilnehmen dürfen. Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte die Einreise von Demonstranten aus anderen Bundesländern untersagt, das Verwaltungsgericht Schwerin erlaubte dagegen am Dienstag ihre Teilnahme.

217 Neuinfektionen für das Land Bremen gemeldet

Das Land Bremen hat im Vergleich zum Vortag 217 neue Fälle von Corona-Infektionen registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 7.602 von denen 5.163 als inzwischen genesen gelten. 89 Patienten sind bislang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Schweinestau auch in Schleswig-Holstein

Ein regelrechter Schweinestau auf den Bauernhöfen bringt auch die Landwirte in Schleswig-Holstein zur Verzweiflung. Der Grund: Schlachthöfe laufen nicht auf voller Leistung. Wegen der Corona-Abstandsregeln stehen weniger Mitarbeiter am Band - und die können weniger Tiere schlachten und zerlegen.

Polizei in Niedersachsen zieht positive Maskenpflicht-Bilanz

Zurzeit gilt vielerorts im Land eine verschärfte Maskenpflicht. In den meisten Fällen halten sich die Niedersachsen laut Polizei und Ordnungsämtern daran.

117 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt

Im Vergleich zum Vortag haben die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern 117 Neuinfektionen registriert. Die meisten neuen Fälle (plus 29) wurden für Vorpommern-Greifswald bestätigt.

Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Hamburg

Rund 500 Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen demonstrieren seit dem Nachmittag auf dem Hamburger Jungfernstieg. Es gibt auch eine Gegendemonstration.

Merkel: Beschränkungen bleiben weiterhin notwendig

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nochmals deutlich gemacht, dass Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Pandemie weiterhin notwendig sind. Weder die Aussicht auf einen Impfstoff noch die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen würden daran etwas ändern, so die Kanzlerin. Die Corona-Krise werde das Land noch den ganzen Winter beschäftigen. Nach den Worten von Regierungssprecherin Ulrike Demmer ist noch nicht absehbar, ob die seit Anfang November geltenden Beschränkungen zu einem Rückgang der Infektionszahlen führen. Die Gesundheitsämter in der Bundesrepublik meldeten gestern 18.500 Neuinfektionen. Der Anstieg war damit etwas höher als eine Woche zuvor.

Schleswig-Holstein bleibt bei bisherigem Schulkonzept

Hunderttausende Schüler in Deutschland sind wegen Corona in Quarantäne. Lehrerverbände fordern, Klassen zu halbieren, um Schulschließungen zu verhindern. Ministerin Prien möchte das aber nicht.

Kreative Lösungen für Schulen sind gefragt

Die Schulen in Deutschland versuchen, den Unterricht während der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten. Allerdings wären dazu unbürokratische, zielgerichtete und kreative Hilfen notwendig, meint Korinna Hennig von NDR Info in ihrem Kommentar.

Bundesweit Hunderttausende Schüler in Quarantäne

Bundesweit sind nach Schätzungen des Deutschen Lehrerverbandes 300.000 Schülerinnen und Schüler und 30.000 Lehrerinnen und Lehrer wegen Corona-Infektionen oder Kontakt zu Erkrankten in Quarantäne.

VIDEO: Corona in Schulen: 300.000 Schüler in Quarantäne (4 Min)

Verärgerung über November-Nothilfepaket des Bundes

Noch immer ist nicht klar, wie die Corona-Hilfen für den Teil-Lockdown im November ausgezahlt werden. Auch eine erneute Spitzenrunde brachte keine Lösung. In den Bundesländern gibt es deswegen Unmut. Die Politik habe sich offenbar im Klein-Klein verheddert, beklagt Sven Müller, Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern. Unternehmen müssten sich offenbar darauf einstellen, dass die November-Hilfen frühestens im Dezember ausgezahlt werden. "Das wird den Betrieben, die jetzt geschlossen haben, nicht helfen. Viele werden sicherlich an die Existenzgrenzen kommen", sagte Müller. Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) äußerte sich unzufrieden. Er drängt weiter darauf, dass mehr indirekt vom Teil-"Lockdown" betroffene Unternehmen vom Nothilfepaket profitieren können - etwa Einzelhändler in Tourismusorten oder Wäschereien, die für Hotels arbeiten. Das bisherige Zehn-Milliarden-Euro-Paket sei unzureichend, ungerecht und unpraktikabel, sagte Buchholz.

Niedersachsen: Vorwürfe an Kultusministerium

Die niedersächsischen Oppositionsparteien Grüne und FDP sowie die mitregierende CDU haben dem Kultusministerium des Landes ein Versagen beim Corona-Schutz in den Schulen vorgeworfen. Unter anderem hatten Schulleiter beklagt, dass sie Gesundheitsämter nicht erreichen könnten und warten müssten, bis Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Knapp 400 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

In Hamburg sind 396 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Gestern waren 422 Neuinfektionen gemeldet worden, am Mittwoch vergangener Woche waren es 388. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt in Hamburg jetzt bei 164,5.

Hamburg: Fitnessstudios bleiben bis zu weiterer Entscheidung geschlossen

Fitnessstudios in Hamburg dürfen trotz einer erfolgreichen Klage gegen die Corona-Verordnung zunächst nicht wieder öffnen. Die Stadt hatte Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt. Das Oberverwaltungsgericht verfügte nun, dass die Studios geschlossen bleiben, bis die zuständige Kammer entschieden hat.

Handball-Bundesligapartien im Norden abgesagt

Im deutschen Handball-Nationalteam hat es einen zweiten positiven Corona-Test gegeben. Nach NDR Informationen handelt es sich um einen Berliner Profi. Die Handball-Bundesliga (HBL) sagte mehrere Spiele ab.

Mehr als 1.500 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen sind 1.512 weitere Corona-Fälle registriert worden, gestern waren es 1.163. Der bisherige Höchstwert in Niedersachsen wurde mit 1.559 Fällen vor genau einer Woche gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt im Landesdurchschnitt nun bei bei 106,1 - am höchsten ist er weiter im Landkreis Cloppenburg mit etwas über 300.

Hamelner Firma wird Corona-Impfstoff mit abfüllen

Der Corona-Impfstoff des Unternehmens Biontech soll auch in Niedersachsen abgefüllt werden. Der Arzneimittel-Hersteller Siegfried in Hameln lässt dafür gerade Maschinen bauen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben eines Unternehmens-Sprechers soll auch zusätzliches Personal eingestellt werden: "Wir werden ungefähr 50 Stellen neu schaffen." Bei der ersten Charge des Impfstoffes sei das Hamelner Unternehmen aber noch nicht dabei. "Wir haben vertraglich vereinbart mit Biontech, dass wir ab Anfang Juli 2021 mit der Abfüllung beginnen."

Pflegebevollmächtigter fordert mehr Intensiv-Pfleger

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus (CDU), fordert mehr Personal auf Intensivstationen von Krankenhäusern. Das Zahlenverhältnis von Patienten zu Pflegern sei zu schlecht, sagte er im Interview auf NDR Info. Westerfellhaus ist selbst ausgebildeter Intensivpfleger.

AUDIO: Pflegepersonal auf Intensivstationen: "Müssen nachjustieren" (5 Min)

Mehrere Corona-Fälle in Pflegeheim in Woldegk

Nach mehreren Corona-Fällen werden alle Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) jetzt getestet. Zuvor war das Coronavirus bei zwei älteren Heimbewohnern nachgewiesen worden, die am Dienstag mit Symptomen in ein Krankenhaus gebracht wurden, wie der Landkreis mitteilte. Außerdem seien vier Mitarbeiter positiv getestet worden. Diese seien mit milden Symptomen in häuslicher Quarantäne. Alle Kontaktpersonen würden derzeit ermittelt. Das Pflegeheim hat nach eigenen Angaben 30 Plätze für Senioren und Pflegebedürftige.

Weiteres Spiel des SV Meppen wegen Corona-Fällen abgesagt

Tests bei Fußball-Drittligist SV Meppen haben fünf weitere Corona-Infektionen ergeben. Deshalb fällt nach dem Heimspiel gegen Mannheim auch die Partie gegen Bayern II aus.

Schwierige Situation für Pflegeheime

In Alten- und Pflegeheimen ist die Sorge vor Ansteckung mit dem Coronavirus besonders groß, weil ältere und kranke Menschen häufiger schwer erkranken. Die meisten Einrichtungen beschränken daher den Kontakt nach außen massiv. Besuche von Familienangehörigen und die Möglichkeit raus zu gehen, fehlen aber vielen Bewohnern. Eine Reportage.

AUDIO: Folgen der Corona-Isolation für Pflegeheime (4 Min)

Knapp 18.500 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut rund 18.500 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind etwa 3.300 Fälle mehr als am Dienstag und rund 1.300 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, wie aus den Angaben des RKI hervorgeht. Der bisherige Höchststand war am Sonnabend mit knapp 23.400 verzeichneten Fällen erreicht worden. Die Zahl der Todesfälle stieg um 261. Damit sind in Deutschland nach Angaben des RKI insgesamt 11.767 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Wulff fordert schnellere Hilfe für Chöre in der Pandemie

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff fordert verstärkte Hilfen für Chöre in der Corona-Pandemie. "Vor allem viele freiberufliche Chorleiter sind in einer dramatischen Notlage", sagte Wulff als Präsident des Deutschen Chorverbandes der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Sie könnten mit ihren Chören keine Konzerte geben. "Wir drängen auf die Auszahlung der eine Milliarde Euro, die für die Kultur auf Bundesebene bereitgestellt wurde", sagte Wulff. Für die Kultur sei es "ganz, ganz bitter", dass der Bereich nun schon zum zweiten Mal wegen Corona vollständig geschlossen werde, sagte Wulff. "Wenn alle so verantwortlich gewesen wären, wie Theater, Konzertsäle und Museen es in den Wochen zwischen der ersten und zweiten Lockdownphase waren, hätten wir den zweiten Teil-Lockdown nicht gebraucht."

Demo gegen Corona-Maßnahmen mit 450 Teilnehmern in Schwerin

In Schwerin haben am Dienstagabend etwa 450 Menschen aus verschiedenen Bundesländern gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Bei den Protesten am Bertha-Klingenberg-Platz waren Transparente mit Schriftzügen wie "Stoppt den Test-Terror" und "Niemand wird uns das freie Atmen verbieten" zu sehen. Abstände wurden laut Polizei kaum eingehalten, auch Masken trugen die Demonstranten nicht. Die Beamten waren mit 130 Einsatzkräften vor Ort. Die Stadt hatte zwei kleinere Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen genehmigt, nachdem sie eine Protestaktion mit bis zu 100.000 angemeldeten Teilnehmern per Ordnungsverfügung untersagt hatte.

Bremen: Linke will mehr Aufklärung in ärmeren Stadtteilen

In Bremen treffen die gehäuften Corona-Infektionen vor allem ärmere Stadtteile. In diesen Vierteln müsse noch mehr Aufklärung und Prävention betrieben werden, sagte der Kovorsitzende der Linksfraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Nelson Janßen. Die Belastung gerade von Vierteln wie Tenever oder Gröpelingen sei "traurigerweise keine Überraschung". Dort seien die Gesundheitskennziffern schon seit Jahren schlechter, sagte Janßen der dpa. Das Bundesland Bremen hat seit Ende Oktober die höchste Infektionsrate aller Länder mit 200 und mehr bestätigten Ansteckungen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ärmere Stadtteile mit beengten Wohnverhältnissen und einem hohen Anteil an Migranten seien stärker betroffen als andere, teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) mit.

Intensivstationen möglicherweise bald überlastet?

Forscher der Uni Saarbrücken haben mit einem mathematischen Modell berechnet, dass es schon bald keine freien Intensivbetten mehr gibt, sollte sich das Infektionsgeschehen nicht deutlich verlangsamen.

VIDEO: Covid-19: Wann sind die Intensivstationen überlastet? (6 Min)

Braunschweiger Narren feiern im kleinen Kreis

Angesichts der Corona-Pandemie wollen die Braunschweiger Narren heute eine Prinzenproklamation im "kleinsten Kreis" veranstalten. Die Ansprachen zur Sessionseröffnung werden im Internet gezeigt.

Niedersächsischer Landtag debattiert über Corona in Schulen

Auch am zweiten Tag seiner Sitzung wird der Landtag in Hannover heute über den Umgang mit der Corona-Epidemie debattieren. Dabei geht es um Schulen und Sammelunterkünfte etwa für Flüchtlinge und Beschäftigte der Fleischindustrie.

252 Neuinfizierte in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der an Covid-19-Erkrankten im Vergleich zum Vortag um 252 auf insgesamt bislang 10.464 gestiegen. Die meisten neuen Infektionen gibt es in Lübeck (+56), im Kreis Stormarn (+37) und in Pinneberg (+36). In den Krankenhäusern werden landesweit aktuell 116 Menschen behandelt. Die Zahl der Verstorbenen ist um drei auf insgesamt 208 gestiegen.

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von Dienstag: 1.163 neue bestätigte Fälle in Niedersachsen, 422 in Hamburg, 215 in Schleswig-Holstein, 130 in Mecklenburg-Vorpommern und 119 im Bundesland Bremen - insgesamt 2.049.