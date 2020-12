Corona-Ticker: 245 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: Schule protestiert gegen Impfzentrum in Sporthalle

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 245 in Schleswig-Holstein; bundesweit wurden 23.449 neue Fälle gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

23.449 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 23.449 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit liegt der Wert etwas höher als am Freitag vor einer Woche, als 22.806 Fälle registriert worden waren. Mit 432 neuen Todesfällen binnen eines Tages wurde der dritthöchste Stand seit Beginn der Pandemie gemeldet. Der bisherige Höchstwert von 487 Todesfällen war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,94 (Vortag: 0,89). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken.

245 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Schleswig-Holstein hat binnen 24 Stunden 245 neue Corona-Fälle registriert. Gestern hatte das Bundesland 240 Neuinfektionen gemeldet, am Freitag vergangener Woche waren es 225. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 43,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Inzidenzwerte über der kritischen Marke von 50 haben die Landeshauptstadt Kiel (66,5) sowie die Kreisen Pinneberg (84,1), Stormarn (65,5) und das Herzogtum Lauenburg (60,1).

Hotelzimmer für Wohnungslose in Hannover

Mit Hilfe von Spenden sind in Hannover 30 Hotelzimmer für obdachlose Menschen angemietet worden. Im Frühjahr waren bereits Obdachlose von der Stadt Hannover unter anderem in einer Jugendherberge untergebracht gewesen, das Ende dieses Projekts im Oktober hatte Kritik ausgelöst. Die schwierige Lebenssituation von wohnungslosen Frauen und Männern sei durch die Corona-Krise drastisch verschärft worden, teilte der Stadtkirchenverband Hannover mit.

Niedersachsen: Schule protestiert gegen Impfzentrum

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte einer Hildesheimer Schule haben Sorge vor dem Menschenandrang, den der Impfbetrieb in ihrer Schulsporthalle mit sich bringen würde. Eine Übersicht aller geplanten Impfzentren für Niedersachsen finden Sie hier.

VIDEO: Protest gegen Impfzentrum in Hildesheimer Schulsporthalle (2 Min)

Immer gut informiert mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie in der Coronavirus-Pandemie auf dem Laufenden. Von montags bis freitags bündeln wir die wichtigsten Ereignisse des Tages und erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Die nächste Ausgabe gibt es heute Nachmittag.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Auch gestern Abend war die Corona-Pandemie wieder Thema in einigen Beiträgen der NDR Regionalmagazine. Hier eine Auswahl der Videos:

Der Ticker am Freitag startet

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Donnerstag: 1.313 in Niedersachsen, 306 in Hamburg, 240 in Schleswig-Holstein, 181 in Mecklenburg-Vorpommern und 75 im Bundesland Bremen.