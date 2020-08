Corona-Ticker: Wieder Alkoholverkaufsverbot in Hamburg

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wieder Alkoholverbote in Hamburg am Wochenende

Krisenstab in Hannover tagt zu neuem Bußgeldkatalog

19 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

19 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Schleswig-Holstein meldet 19 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Demnach erhöht sich die Gesamtzahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten seit Beginn der Pandemie im nördlichsten Bundesland auf 3.999 - etwa 3.600 Patienten gelten nach Schätzungen bereits als wieder genesen. 160 Menschen sind in SH nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die aktuellen Zahlen für ganz Deutschland: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 1.571 neue Corona-Infektionen, sodass die Gesamtzahl auf 239.507 Infizierte steigt. Bisher gab es demnach 9.288 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

MV: Werften-Rettung Thema im Landtags-Finanzausschuss

Die Bemühungen um die Rettung der MV-Werften gehen weiter. In einer nicht öffentlichen Sondersitzung soll heute der Finanzausschuss des Landtags durch Vertreter der Regierung über die aktuelle Situation auf den Werften informiert werden. Dem Vernehmen nach soll zudem darüber beraten werden, ob auch die letzte Tranche aus den Sicherheitsreserven von insgesamt 175 Millionen Euro freigegeben wird. Das Geld ist nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nötig, um die Werften zunächst bis Ende September handlungsfähig zu halten. Mithilfe von Krediten und Bürgschaften über insgesamt 570 Millionen Euro sollen die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund über die Corona-Krise gerettet werden.

NDS: Studierende demonstrieren für mehr Hilfen

Studierende demonstrieren am Nachmittag in Hannover für die Nichtanrechnung des Sommersemesters und mehr finanzielle Hilfen. Trotz mehrerer vorangegangener Proteste habe Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) nicht auf die Nöte der Studenten reagiert, hieß es in einer Mitteilung der Jusos Niedersachsen. Bereits 65 Prozent der Studenten in Deutschland sei die Anrechnung des Sommersemesters auf ihre Studienzeit erlassen worden. Das habe Niedersachsen verpasst. Vor dem Wissenschaftsministerium wollen die Demonstranten zudem an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) appellieren, das BAföG für alle Studenten in Not zu öffnen. In Hamburg ist wegen der Pandemie eine Verlängerung der Regelstudienzeit und damit längere Zeit BAföG-Anspruch im Gespräch.

Krisenstab in Hannover erläutert neuen Bußgeldkatalog

Das Land Niedersachsen will das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Nahverkehr künftig konsequenter durchsetzen lassen. Heute Vormittag erläutert die stellvertretende Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung, Claudia Schröder, wie genau die Corona-Verordnung des Landes dafür geändert wird. Außerdem will Schröder den neuen Bußgeldkatalog des Landes erläutern. Dieser sieht ab sofort deutlich höhere Strafzahlungen vor. Maskenverweigerer etwa müssen mindestens 100 Euro zahlen. Bislang sah der Bußgeldkatalog in Niedersachsen 20 Euro Strafe vor. NDR.de wird die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr live übertragen.

Neue Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Auf einer Videokonferenz haben sich Bund und Länder gestern auf eine neue Strategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt. Viele Neuerungen betreffen rückkehrende Urlauber. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bat eindringlich darum, auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten.

Wieder Alkohol-Verkaufsverbot in Hamburg

Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburger Ausgehvierteln bleibt auch an diesem Wochenende bestehen.

NDR.de Live-Ticker zur Corona-Pandemie startet

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Donnerstag wurden insgesamt 176 Neuinfektionen im Norden registriert: 109 in Niedersachsen, 31 in Hamburg, 20 in Schleswig-Holstein, 14 in Bremen und zwei in Mecklenburg-Vorpommern.