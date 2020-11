Coronavirus-Live-Ticker: Die Lage am Donnerstag, 26. November

Corona-Ticker: Strengere Regeln - aber Lockerungen zum Fest

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen von Mittwoch finden Sie im Blog.

Niedersachsen: "Hotspot-Strategie Schule" wird vorgestellt

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will heute Vormittag in Hannover seine "Hotspot-Strategie Schule" vorstellen. Schulische Bildung in Corona-Hotspots zu ermöglichen und zugleich den Infektionsschutz zu gewährleisten, sei ein schwieriger Balanceakt, teilte das Ministerium vorab mit. Es habe daher Corona-Maßnahmen speziell für Regionen mit dynamischem Infektionsgeschehen ergänzt, um auch hier Bildung und Gesundheitsschutz nachhaltig zu gewährleisten. Der Landkreis Cloppenburg zum Beispiel will laut NDR 1 Niedersachsen wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen das sogenannte Szenario B an den Schulen bis zu den Weihnachtsferien verlängern. In diesem Modell werden die Klassen geteilt und im wöchentlichen Wechsel zu Hause beziehungsweise in der Schule unterrichtet.

Corona-Beschlüsse: Der Fahrplan für den Dezember

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember geeinigt und zahlreiche Beschlüsse gefasst. Für die Feiertage sollen allerdings Lockerungen in Kraft treten. Eine Zusammenfassung der beschlossenen Maßnahmen:

Schleswig-Holstein meldet 256 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 256 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 251, am Donnerstag vor einer Woche 208. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um einen auf 242. Seit Beginn der Pandemie sind 13.560 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung weiter mitteilte.

Guten Morgen zum Live-Ticker am Donnerstag

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Mittwoch wurden in Niedersachsen 1.304 positive Corona-Tests gemeldet, in Hamburg 363, in Schleswig-Holstein 251, in Mecklenburg-Vorpommern 128 und im Bundesland Bremen 195.