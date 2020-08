Corona-Ticker: Ab heute höhere Bußgelder in MV

Höhere Bußgelder bei Corona-Verstößen in MV treten in Kraft

Ab heute gelten in Mecklenburg-Vorpommern erhöhte Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. So drohen zum Beispiel bei Missachtung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr künftig 150 Euro statt wie bisher 25 Euro Strafe. Wer Quarantäne-Anordnungen nicht einhält, dem drohen mindestens 500 Euro Bußgeld. Grobe Verstöße können mit bis zu 2.000 Euro geahndet werden oder sogar zu einem Strafverfahren führen. Das Problem: Einigen Ordnungsämtern mangelt es am nötigen Personal und der Zeit für flächendeckende Kontrollen.

Am Mittwoch sind von den Behörden in Norddeutschland 162 neue Coronavirus-Fälle gemeldet worden: 74 in Niedersachsen, 55 in Schleswig-Holstein, zwei in Mecklenburg-Vorpommern, 28 in Hamburg und drei in Bremen.