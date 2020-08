Corona-Ticker: Spahn erwägt strengere Auflagen für Feiern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Spahn erwägt strengere Auflagen für Veranstaltungen

Zahlen vom Montag: Niedersachsen und Hamburg melden je 14 Corona-Neuinfektionen, Schleswig-Holstein acht, Bremen sechs und Mecklenburg-Vorpommern drei

Strafe für Maskenverweigerer im ÖPNV in Hamburg ab kommender Woche

Wer keine Maske in Bussen und Bahnen trägt, soll künftig auch in Hamburg zahlen. Doch die Einführung der Strafe und der Kontrollen hat sich verzögert. Ab der kommenden Woche könnte es jedoch ernst werden für Fahrgäste in Hamburg bei Corona-Verstößen, wie NDR 90,3 berichtet. Das Bußgeld von 40 Euro soll fällig werden, wenn man in Bussen, Bahnen und auf Bahnsteigen keine Schutzmaske trägt oder sie nicht nicht korrekt über Mund und Nase zieht. Zahlen soll man direkt vor Ort bei den Kontrolleuren des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). Um das zu ermöglichen, würden derzeit die Kontrollgeräte entsprechend technisch erweitert, heißt es aus der Verkehrsbehörde.

1.390 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1.390 neue Corona-Infektionen gemeldet. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Experten zeigen sich besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 225.404 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Etwa 203.000 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich nach RKI-Angaben im Vergleich zum Vortag um vier auf 9.236.

Spahn erwägt strengere Auflagen für Veranstaltungen

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Deutschland erwägt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn strengere Auflagen für Veranstaltungen und private Feiern. Er wolle mit den Ländern darüber reden, ob weitere Einschränkungen nötig seien, sagte der CDU-Politiker. Grund sei das Ansteckungsrisiko. Vor allem bei Veranstaltungen mit Alkoholausschank würden Abstands- und Hygieneregeln schnell vergessen. Er wolle kein Spielverderber sein und verstehe jeden, der seine Hochzeit mit 150 Gästen feiern wolle. Man müsse aber noch einmal schauen, ob man das jetzt in dieser Phase nur im engeren oder engsten Familien- und Freundeskreis mache. Kitas, Schulen, Wirtschaft und Handel müssten nach Spahns Ansicht Vorrang haben vor öffentlichen oder privaten Feiern.

Durch den Dienstag mit dem NDR.de Live-Ticker

Die Redaktion von NDR.de informiert Sie heute wie gewohnt im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Guten Morgen!

Am Montag sind im Norden insgesamt 45 neue Corona-Fälle gemeldet worden - je 14 in Niedersachsen und Hamburg, acht in Schleswig-Holstein, sechs in Bremen und drei in Mecklenburg-Vorpommern.