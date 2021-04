Stand: 13.04.2021 10:52 Uhr Corona-News-Ticker: Kabinett beschließt bundesweite Notbremse

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 13. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Kabinett beschließt bundesweite Corona-Notbremse

Inzidenzwert in Rostock erstmals über 100

Intensivmediziner erwarten noch im April mehr als 6.000 Patienten

Etwa 48 Millionen Euro für Entschädigungen bei Quarantäne gezahlt

Drive-in-Testzentrum in Kühlungsborn startet

Neuinfektionen im Norden: 197 Fälle in Schleswig-Holstein, 615 in Niedersachsen; 10.810 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kabinett beschließt bundesweite Corona-Notbremse

Die Bundesregierung hat eine Reform des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Erklärtes Ziel ist es, im Kampf gegen das Coronavirus strengere und bundesweit einheitliche Regeln durchzusetzen. Die Reform sieht demnach vor, dass verbindliche Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschreitet. Private Zusammenkünfte sollen dann auf einen Haushalt plus eine weitere Person beschränkt sein. Geplant ist außerdem eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr früh. Um in Kraft zu treten, muss die Reform noch Bundestag und Bundesrat passieren.

615 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

In Niedersachsen haben die Behörden 615 neue Corona-Fälle registriert. Das sind sechs weniger als gestern, aber 328 mehr als in der Vorwoche. Wegen der Osterfeiertage kann es aber immer noch zu Nachmeldungen gekommen sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 109,9. Es sind 29 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

MHH beteiligt sich an Datensammlung zu Mutationen

Wissenschaftler haben eine neue Plattform zur Überwachung von Coronavirus-Mutationen entwickelt. Sie sammelt Daten zur Sequenzierung des Genoms und damit zum sogenannten Spike-Protein, auf das die meisten Impfstoffe abzielen, wie das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam mitteilte. Gleichzeitig wird über eine interaktive Deutschlandkarte auch die Verbreitung von Mutationen in verschiedenen Regionen dargestellt. Ziel sei es, die Informationen zur Sequenzierung vor allem für Virologen und andere Fachleute leichter zugänglich zu machen, um notfalls sehr schnell auf Mutationen reagieren können. An der Plattform CovRadar sind neben dem HPI auch Experten des Robert Koch-Instituts, des Europäischen Virus-Bioinformatik-Instituts und der Medizinischen Hochschule Hannover beteiligt.

Modellregion Eckernförde öffnet selbst Innen-Gastronomie

Das Modellprojekt in Eckernförde läuft vom 19. April bis 15. Mai. Es gibt eine Verlängerungsoption. Voraussetzungen sind eine stabil unter 100 liegende Sieben-Tage-Inzidenz, eine wissenschaftliche Begleitung und die Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsämter - möglicherweise mit weiteren Auflagen.

Scholz: Keine Erstattung für Betriebe bei Testangebotspflicht

Sollte das Bundeskabinett den Plänen des Bundesarbeitsministeriums heute zustimmen, müssen Unternehmen ihren Beschäftigten künftig Corona-Tests anbieten. Für die damit verbundenen Kosten können sie aber keine finanzielle Erstattung erwarten. Das sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) im Deutschlandfunk. Scholz zufolge sollen die Firmen auch verpflichtet werden, nachzuweisen, dass sie die Tests für ihre Angestellten zur Verfügung stellen. Die Angebotspflicht ist nicht nur für Betriebe der privaten Wirtschaft, sondern auch für öffentliche Arbeitgeber vorgesehen.



In 60 Prozent der Unternehmen würden bereits Tests für Beschäftigte angeboten, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im ARD-Morgenmagazin. "Doch das reicht nicht, wir müssen das flächendeckend machen". Mitarbeitern soll einmal pro Woche ein Test angeboten werden. Beschäftigte mit starkem Kontakt zu Kunden sollen sich zweimal in der Woche testen lassen können. "Das ist Aufwand, aber das ist nicht unverhältnismäßig", sagte Heil.

Niedersachsens Datenschutzbeauftragte sieht Mängel bei Luca-App

Die niedersächsische Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel sieht bei der Luca-App noch Lücken. Mit dem Dienst soll die digitale Kontaktnachverfolgung in Handel, Gastronomie und Kultur ermöglicht werden. In ihrer Kritik stimmt Thiel mit der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern überein. Sie fordern eine dezentrale Speicherung der Kontaktdaten. Bislang sollen die Daten im Luca-System gespeichert werden. "Die digitale Verarbeitung von Kontaktdaten kann im Vergleich zu Papierformularen grundsätzlich einen besseren Schutz vor unbefugter Kenntnisnahme und Missbrauch gewährleisten", sagte Thiel der "Osnabrücker Zeitung". "Dafür ist aber eine entsprechende technische Ausgestaltung der digitalen Anwendungen nötig. Zu Luca sind in diesem Zusammenhang noch Fragen offen."

Hamburger Museen in der Corona-Krise

Museen müssen während der Pandemie viel organisatorischen Aufwand treiben - auch in Hamburg. Und doch durften Ausstellungen nur kurze Zeit besucht werden.

Handelskammer: Erholung der Hamburger Wirtschaft stockt

Die leichte Erholung der Hamburger Wirtschaft ist nach Angaben der Handelskammer ins Stocken geraten. Das habe die aktuelle Konjunkturumfrage ergeben. Gut 31 Prozent der Unternehmen befinden sich demnach in einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Bei den Gastronomen seien es sogar mehr als 96 Prozent. Auswirkungen habe die schlechte Wirtschaftslage auch auf den Arbeitsmarkt: Fast 60 Prozent der Unternehmen werden demnach die Zahl ihrer Beschäftigten halten können, 25 Prozent müssen sie verringern.

Inzidenzwert in Rostock erstmals über 100

In Rostock sind die Zeiten niedriger Infektionszahlen vorbei: Erstmals ist auch hier der Inzidenzwert auf mehr als 100 gestiegen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) rechnet mit weiter zunehmenden Neuinfektionen und will dann Maßnahmen ergreifen.

HH: Hausarztpraxen müssen sich weiterhin mit wenig Impfstoff begnügen

Die Kassenärztlichen Vereinigung hat an die Hamburger Hausarztpraxen geschrieben, dass jeder Arzt und jede Ärztin erst einmal nur 16 bis 42 Dosen an Impfstoff bestellen kann. Wie viel davon in den Praxen wirklich ankommt, ist noch unklar. Wer Impfstoff bestellt, bekommt etwa zu gleichen Teilen Dosen von Biontech und AstraZeneca.

Intensivmediziner erwarten noch im April mehr als 6.000 Patienten

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen erwartet die Intensivmediziner-Vereinigung Divi, dass der bisherige Höchststand an Intensivpatienten schneller erreicht wird als erwartet - nämlich noch im April. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir deutschlandweit jetzt jeden Tag zwischen 50 und 100 neue Covid-Intensivpatienten aufnehmen müssen", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, der "Augsburger Allgemeinen". "Das heißt, dass wir bereits Ende April die Größenordnung von 6.000 und mehr Corona-Intensivpatienten erreichen würden, wie wir sie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle hatten." Erst vor wenigen Tagen waren für Ende April noch 5.000 Intensivpatienten prognostiziert worden. Marx forderte Bundesregierung, Bundestag und Bundesländer auf, die geplanten bundeseinheitlichen Regelungen für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner noch diese Woche zu verabschieden. Wenn das Gesetz erst Ende April beschlossen werde, werde die Patientenzahl auf 7.000 steigen. "Wir reden über sehr viele schwere Erkrankungen und über viele Menschen, die das nicht überleben werden", warnte er.

10.810 Neuinfektionen bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.810 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 294 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 6.885 Neuinfektionen und 90 neue Todesfälle verzeichnet. Nach wie vor könnten die Zahlen der Vorwoche wegen der Schulferien noch nicht vergleichbar mit früheren Werten sein. RKI-Präsident Lothar Wieler rechnete ab Mitte dieser Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI bundesweit bei 140,9. Am Vortag gab das Institut die Sieben-Tage-Inzidenz mit 129,2 an. Vor einer Woche lag sie bei 123.

Norddeutschland: Etwa 48 Millionen Euro für Entschädigungen bei Quarantäne gezahlt

In Norddeutschland sind bisher 48 Millionen Euro an Entschädigungen für Lohnausfälle wegen einer Quarantäne gezahlt worden. Im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne haben Arbeitnehmer Anspruch auf Entschädigung. Diese erhalten sie in den ersten sechs Wochen zunächst als Lohnfortzahlung von ihren Arbeitgebern, die den Betrag anschließend erstattet bekommen. Auch Selbstständige oder Beschäftigte, die sich wegen Schulschließungen um ihre Kinder kümmern müssen, haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Entschädigung. Mindestens 750.000 Anträge auf Entschädigungszahlungen wurden bislang bundesweit gestellt. Nach Umfragen der Deutschen Presse-Agentur wurden mindestens 150 Millionen Euro an die Antragsteller ausgezahlt. In Niedersachsen flossen bis Anfang April etwa 28 Millionen Euro zurück, in Hamburg gut zwölf Millionen Euro und in Schleswig-Holstein knapp sechs Millionen Euro. In Mecklenburg-Vorpommern erstatteten die zuständigen Ämter hingegen bislang nur knapp zwei Millionen Euro.

Drive-in-Testzentrum in Kühlungsborn startet

In Kühlungsborn wird heute Mittag ein neues Drive-in-Testzentrum in Betrieb genommen. Auf sieben Spuren können Autofahrer an die Boxen heranfahren und getestet werden. Eine weitere Box mit vier Testabteilungen steht Fußgängern und Fahrradfahrern zur Verfügung, wie Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski sagte. Insgesamt könnten pro Tag bis zu 5.000 Menschen getestet werden. Die Kapazität könnte dann ausgenützt werden, wenn der Tourismus wieder anläuft und Tests für die Sicherheit als nötig betrachtet werden. Zudem wäre es auch denkbar, das Zentrum nicht nur zum Testen, sondern auch zum Impfen zu benutzen. Für den Betrieb zeichnet das Deutsche Rote Kreuz verantwortlich.

MV will Option zur Sicherung des Impfstoffs Sputnik V beschließen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat angekündigt, dass ihr Kabinett heute über die Option zur Sicherung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V entscheiden werde. "Diese Option soll fällig werden, sobald der Impfstoff eine Zulassung für Deutschland und Europa erhält", sagte Schwesig am Montag. Der Wirtschaftsminister solle den Auftrag erhalten, die Verhandlungen schnell abzuschließen. Bereits zuvor hatte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) angekündigt, dass sich das Land eine Option auf eine Million dieser Impfdosen sichert.

Werden einheitliche Corona-Regeln beschlossen?

Das Bundeskabinett will heute bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt, also binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner kommen. Im Gespräch ist eine Ausgangssperre. In Norddeutschland wären dann aktuell 30 Landkreise und Städte betroffen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt erneut leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gesunken - auf nun 70,8 (Vortag: 71,1). Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die in Inzidenz bei 66,5 gelegen. Weiterhin überschreiten bei der Inzidenz zwei Kreise die kritische Marke von 100: das Herzogtum Lauenburg (134,8) und Segeberg (100,7). Die niedrigsten Zahlen weisen die Kreise Schleswig-Flensburg (28,3) und Nordfriesland (36,8) auf. Die Zahl der für das Land gemeldeten bestätigten Neuinfektionen beträgt 197.

