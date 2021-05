Stand: 30.05.2021 07:15 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 30. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Tausende Menschen haben in der Nacht zu Sonntag auf den Straßen im Hamburger Schanzenviertel gefeiert. Die Polizei räumte das Schulterblatt, dabei kam es zu Flaschenwürfen und Festnahmen. Auf einer ungenehmigten Party im Florapark hatten zunächst rund 1.500 Menschen zu Techno-Musik getanzt, die Lautsprecher-Anlage stand in einem weißen Transporter. Die Polizei löste die Party auf. Bei den Bars und Restaurants im Schanzenviertel waren dann um Mitternacht nahezu alle Plätze besetzt. Auf den Gehwegen standen die Menschen dicht gedrängt. Mindestabstände wurden nicht eingehalten, es wurden kaum Masken getragen.

RKI registriert 3.852 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 35,2

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 3.852 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 2.862 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 35,2. Am Tag zuvor betrug der Wert 37,6. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 56 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 82 Tote gewesen.

71 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 71 neue Corona-Fälle registriert worden, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Gestern waren es 108, vor einer Woche 109. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist noch weiter gesunken, auf 17,9 (Vortag: 18,9, Vorwoche: 31,5). Am niedrigsten liegt der Wert im Kreis Schleswig-Flensburg mit 5,5, am höchsten im Kreis Stormarn mit 29,5.

Ruhiger Start in den Tourismus in MV

Der Tourismus ist in Mecklenburg-Vorpommern zunächst sehr zurückhaltend wiederangelaufen. Trotz des angenehm warmen und sonnig-wolkigen Wetters gab es gestern weder an den Stränden und Seen noch in beliebten Touristenorten Gedränge. Auch in den Hotels und Ferienwohnungen war nach der überraschend vorgezogenen Öffnung für Gäste aus dem eigenen Bundesland noch vergleichsweise wenig los. "Die Auslastung ist überschaubar", sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Im Moment hätten lediglich 30 bis 40 Prozent der Beherbergungsbetriebe geöffnet. Weil Touristen aus anderen Bundesländern erst vom 4. Juni an wieder im Land übernachten dürfen, blieben die größeren Hotels in Urlauberzentren wie Binz auf Rügen, Warnemünde, den Kaiserbädern auf Usedom oder in Boltenhagen zunächst noch geschlossen.

Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Schönen guten Morgen und willkommen im News-Ticker! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Sonntag, 30. Mai, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.