Stand: 11.05.2021 11:52 Uhr Corona-News-Ticker: Impfungen für Jugendliche bis Ende der Sommerferien?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 11. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Spahn: Impfungen für Jugendliche bis Ende der Sommerferien möglich

Nord-Länder beraten über Lockerungen

Einzelhandel in Hamburg enttäuscht von Lockerungs-Plänen

465 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt, 136 in Schleswig-Holstein - bundesweit 6.125 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Weil wirbt für Lockerungen gekoppelt an Vorsicht und Tests

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wirbt für den von der Landesregierung vorgelegten Stufenplan zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. "Die Landesregierung hat immer wieder betont, sehr konsequent beim Infektionsschutz sein zu wollen, aber auch bewusst Möglichkeiten für Lockerungen zu nutzen", sagte Weil im Landtag in Hannover. Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen. Doch sei das Virus nach wie vor präsent. Deswegen könne es "am Anfang nur kleine Schritte" geben. "Wir müssen jeden dieser Schritte mit einem Netz von Sicherungen versehen", so Weil. Dieses Sicherungsnetz sei die Teststrategie, die den seit Montag greifenden ersten Lockerungsschritten in Niedersachsen zugrunde liegt. Die einfach und kostenlos verfügbaren Bürgertests, ergänzt um Selbsttests unter Aufsicht, ermöglichten die Öffnungen von Schulen, Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus. "Für wichtige Branchen - Hotellerie und Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft und Kultur - sind es seit vielen Monaten wieder die ersten Perspektiven."

Hamburg diskutiert über Nachweise für Corona-Genesene

Mehr Rechte für Corona-Genesene und vollständig Geimpfte: Das bleibt auch in Hamburg vorerst kompliziert. Vor allem deshalb, weil es noch keinen digitalen Ausweis dafür gibt. Wer zum Friseur oder zur Friseurin gehen will, braucht entweder einen aktuellen negativen Corona-Test, ein Dokument wie den Impfausweis, aus dem hervorgeht, dass die vollständige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt oder den Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion. Der Nachweis einer Genesung sei jedoch mühsam, räumt Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) ein. Dazu sei ein positives Testergebnis nötig. Auch wenn es schwierig sei, den Beleg zu besorgen, bisher sei dies der einzige mögliche Nachweis, so die Senatorin. Wichtig dabei: Der positive PCR-Test muss älter als 28 Tage sein. Er darf aber zugleich höchstens sechs Monate alt sein.

Spahn: Impfungen für Jugendliche bis Ende der Sommerferien möglich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es für möglich, dass bis zum Ende der Sommerferien den 12- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot gemacht wird. Das hänge aber in erster Linie von der Zulassung der Impfstoffe für Jugendliche ab, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Die europäische Arzneimittelbehörde werde "Ende Mai, Anfang Juni" so weit sein. Mit den Ländern sei vereinbart, dass die Impfungen für Jugendliche dann umgesetzt werden - etwa durch Reihenimpfungen in Schulen oder durch Einladung in die Impfzentren. Die Jugendlichen könnten dann mindestens eine Impfung bekommen, idealerweise schon beide, so Spahn. Der Schulbetrieb nach den Sommerferien könne dann wieder normaler beginnen.

Live: Weil blickt auf Weg in die Normalität

Wie geht es weiter nach den ersten vorsichtigen Lockerungen in Niedersachsen? Die Abgeordneten des Landtags kommen heute zu einer außerplanmäßigen Plenarsitzung zusammen. Im Mittelpunkt der Debatten sollen die aktuelle Corona-Situation sowie Strategien und Perspektiven für Niedersachsen stehen. Die Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trägt den Titel "Nach der dritten Welle - Schritte in Richtung Normalität". Am Montag hatte die Landesregierung den "Corona-Stufenplan 2.0" für weitere Öffnungen vorgestellt.

Jetzt live Live: Landtag diskutiert über Wege aus der Pandemie

Günther findet Modellregion-Konzept aus SH vorbildlich

Die Modellregionen in Schleswig-Holstein sind nach Einschätzung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Erfolg. Niedrige Inzidenzen und ein gutes Testkonzept seien dabei die Grundlage dafür, dass Tourismus zu Corona-Zeiten funktionieren kann, so Günther Montagabend in einem ARD-Extra. Es sei wichtig, dass Schleswig Holstein mit seinen niedrigen Sieben-Tage-Inzidenzen eine Vorreiterrolle übernehme. Aktuell beweise das Land, dass Touristen und die Öffnungen eben keine Treiber seien. Die Inzidenz-Werte sinken auch in den Modellregionen, das zeige, dass es klappen könne, so Günther.

Einzelhandel enttäuscht von Hamburgs Lockerungs-Plänen

Der Hamburger Einzelhandel ist unzufrieden und kritisiert den Senat scharf. Ihm gehen die Lockerungen der Corona-Regeln für seine Branche nicht schnell genug. "Herr Bürgermeister, haben Sie uns vergessen?", fragen prominente Geschäftsleute Peter Tschentscher (SPD) in einer ganzseitigen Anzeige im "Hamburger Abendblatt". Mit seiner Abwarte-Politik nehme der Senat ein Ladensterben bewusst in Kauf, kritisierte der Präsident des Handelsverbandes Nord, Andreas Bartmann. In Hamburg sollen die Geschäfte - die nicht dem täglichen Bedarf dienen - frühestens Ende Mai wieder öffnen dürfen. Dabei liegt die Inzidenz in der Stadt inzwischen lange genug unter 100, sodass die bundesweite Corona-Notbremse eine Ladenöffnungen erlauben würde.

Salzlösung statt Biontech: 22 Menschen werden erneut geimpft

Nachdem eine Krankenschwester im Impfzentrum nahe Schortens (Landkreis Friesland) eine Kochsalzlösung statt Impfstoff gespritzt hatte, sollen 22 Menschen erneut geimpft werden. Das ist das Ergebnis der Antikörpertests, die das Landesgesundheitsamt jetzt ausgewertet hat. Insgesamt hatte der Landkreis Friesland dafür in der vergangenen Woche 119 Menschen getestet. In 97 Proben konnten Antikörper nachgewiesen werden, bei 22 nicht. Diese 22 sollen daher bereits am Mittwoch erneut einen Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten.

MV: Polizei mahnt zu verantwortungsvollem Verhalten am "Herrentag"

Die Polizei hat vor Christi Himmelfahrt am Donnerstag an die Menschen appelliert, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Die Präsidien Neubrandenburg und Rostock erwarteten am sogenannten Herrentag beziehungsweise. Vatertag die üblichen Zusammenkünfte, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Erfahrungsgemäß spiele Alkohol eine große Rolle. Die Sprecherin sagte, dass die üblichen Abstands- und Hygieneregeln weiter gelten, zu denen auch die Kontaktbeschränkungen von Haushalten und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gehörten. Dies durchzusetzen sei eine besondere Herausforderung. Störungen sollten "mit Augenmaß" sowie "mit Herz und Verstand" unterbunden werden, sagte die Sprecherin. Zu Beginn der Woche meldeten vor allem die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald noch hohe Inzidenzen von über 100.

Bericht: Höhere Preise für Ferienwohnungen und Mietwagen

Wer in diesem Jahr noch einen Urlaub plant, muss dafür teilweise tiefer in die Tasche greifen. Auswertungen der beiden Online-Portale "Holidu" und "billiger-mietwagen.de" von rund drei Millionen Suchanfragen im Internet ergaben, dass sowohl in Deutschland als auch in beliebten Reiseländern die Preise für eine Ferienwohnung oder einen Mietwagen im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich angestiegen sind. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Laut "Holidu" liegen die Kosten für Ferienwohnungen in Deutschland um bis zu 30 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Preise für Mietwagen stiegen um bis zu 20 Prozent gegenüber 2019. In Frankreich seien Mietwagen und Ferienwohnungen nun 14 beziehungsweise 32 Prozent teurer, in Großbritannien sogar 35 und 55 Prozent. Ein anderes Bild ergibt sich dem Bericht zufolge für Reisen nach Portugal: Dort kosteten Mietwagen derzeit im Schnitt rund 20 Prozent und Ferienwohnungen rund zehn Prozent weniger. In der Türkei sei der Preisunterschied mit 30 Prozent günstigeren Leihwagen und 15 Prozent billigeren Mietappartements noch größer.

465 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz leicht gesunken

In Niedersachsen ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von gestern auf heute leicht gesunken: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet aktuell 84,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 84,6 / Vorwoche: 84,6). Die höchsten Inzidenzwerte wurden für die Stadt Salzgitter (166,8), die Stadt Delmenhorst (162,5) und den Landkreis Vechta (158,2) gemeldet. Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Wittmund (28,1), Goslar (36,7) und Friesland (42,6). Binnen eines Tages wurden dem RKI von den niedersächsischen Gesundheitsbehörden 465 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet. Am vergangenen Montag waren es 540 gewesen. Zudem wurden 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert, seit Beginn der Pandemie sind es in Niedersachsen mittlerweile 5.427.

RKI registriert 6.125 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.125 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.20 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7.534 Neuansteckungen gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 115,4 (Vortag: 119,1; Vorwoche: 141,4). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 283 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 315 Tote gewesen.

Nord-Länder beraten über Lockerungen

In Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird heute über künftige Lockerungen der Corona-Regeln beraten. Ab 11 Uhr tagt die Landesregierung von Schwerin. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) haben Schulen und Kitas Priorität bei den Öffnungsschritten. Zudem soll dem Tourismus mehr Planungssicherheit gegeben werden. Ab 10 Uhr will der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Regierungserklärung im Landtag zum Thema "Nach der dritten Welle - Schritte in Richtung Normalität" abgeben. Anschließend tagt das Parlament in Hannover zum Stufenplan. NDR.de zeigt die Sitzung live. Hamburgs Senat will heute die nächtlichen Ausgangsbeschränkung aufheben. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte gestern angekündigt, dass sich die Hamburger ab Mittwoch 0 Uhr wieder auf der Straße frei bewegen dürfen. Ab 12.30 Uhr zeigt NDR.de die Landespressekonferenz live.

136 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter 136 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Das sind drei mehr als Dienstag vor einer Woche. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 50,2 entspricht im Tagesvergleich einem Rückgang um 0,6 Prozentpunkte. Fünf Menschen starben mit dem Virus.

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

