Corona-News-Ticker: Bundesweit fast 30.000 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 15. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Mittwochs-Blog.

MV-Gipfel tagt - Kommt ein harter Lockdown für den Nordosten?

OVG Lüneburg informiert über Corona-Verfahren

Schleswig-Holstein meldet 407 neue Fälle

Bundesweit 29.426 neue Corona-Infektionen registriert

Scholz: "Geplante Ausgangsbeschränkungen lebensnah"

Vize-Kanzler Olaf Scholz hat sich erneut für die geplanten Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Sie seien lebensnah, sagte der SPD-Politiker im ARD-Morgenmagazin. "Das hat überall geholfen, in vielen Staaten der Welt ist das gemacht worden - und es hat die Inzidenzwerte nach unten gebracht." Es müsse oberhalb von 100 Infektionsfällen je 100.000 Einwohnern etwas geschehen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. "Wir wollen strenge Regeln haben." Diese sollten einheitlich im ganzen Land sein.

Intensivmediziner: "Wir brauchen diesen harten Lockdown"

Intensivmediziner fordern zur Eindämmung der dritten Corona-Welle schnelles Handeln. Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, sagte im Interview mit NDR Info: "Wir brauchen eine Kehrtwende von gewohnten politischen Abläufen. Jeder Tag zählt." Es brauche eine Strategie, die bundesweit einheitlich gilt. Dazu sei die Zustimmung zu den geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes unbedingt notwendig. Die Lage auf den Intensivstationen sei dramatisch, so Marx. Das geht auch aus der Übersicht zur Intensivbettenbelegung hervor.

Bundesweit 29.426 neue Corona-Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 29.426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 21.693 neue Fälle, am Donnerstag vor einer Woche 20.407. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI nun bei 160,1. Gestern betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 153,2, heute vor vier Wochen 90,4. Laut RKI starben in Deutschland 294 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Gestern hatte das Institut 306 Todesfälle registriert. Aufbereitete Daten und Grafiken für Norddeutschland finden Sie in dieser Übersicht zum Infektionsgeschehen.

MV-Gipfel tagt - Kommt ein harter Lockdown für den Nordosten?

Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern? Angesichts stark gestiegener Infektionszahlen stimmte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Menschen im Land gestern bereits auf härtere Maßnahmen ein. "Erstmalig ist das ganze Land von hohen Infektionszahlen betroffen und auch die Krankenhäuser sind stark belastet. Deshalb brauchen wir im ganzen Land einen harten Lockdown", sagte sie dem NDR. Landesweit sollten einheitliche Regeln gelten. Denkbar ist, dass von Montag an alle Schulen schließen. Im Gespräch sind auch schärfere Kontaktbeschränkungen und landesweite Ausgangssperren. Über konkrete Maßnahmen will die Landesregierung ab heute beim MV-Gipfel mit Kommunen, Verbänden und Medizinern beraten. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit 575 registrierten Neuinfektionen einen Rekordwert. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 158,3. Das Sozialministerium verfügte bereits, dass die Kindertagesstätten von Montag an nur noch eine Notbetreuung anbieten dürfen.

Bergen-Belsen-Gedenken wegen Corona nur in kleinem Rahmen

Wie schon im vergangenen Jahr findet das Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen Corona-bedingt heute nur im kleinen Rahmen statt. Auf einer Gedenkfeier, die zeitversetzt um 19 Uhr im Internet übertragen wird, sprechen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sowie Michael Fürst, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Am Sonntag ist eine weitere Gedenkveranstaltung auf dem Sowjetischen Kriegsgefangenenfriedhof geplant. Den britischen Truppen hatte sich ein Bild des Grauens geboten, als sie am 15. April 1945 das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreiten. Sie fanden Tausende unbestattete Tote und Zehntausende todkranke Menschen auf dem Gelände in der Lüneburger Heide. In Bergen-Belsen wurden rund 52.000 KZ-Häftlinge und etwa 20.000 Kriegsgefangene in den Tod getrieben.

OVG Lüneburg informiert über Corona-Verfahren

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) will bei seiner Jahrespressekonferenz heute über die aktuelle Entwicklung der Corona-Verfahren informieren. Mehr als 400 Anträge sind seit vergangenem März in Lüneburg eingegangen, zuständig ist der 13. Senat. Normalerweise werden ein bis zwei Verfahren zum Infektionsschutzgesetz jährlich entschieden.

407 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 407 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind vier mehr als am Vortag und 21 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 77,5, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 63,3 gelegen. Zwei Kreise überschneiden bei der Inzidenz die kritische Marke von 100: das Herzogtum Lauenburg (160,1) und Segeberg (102,5). Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg (35,3) und Nordfriesland (41,0). Die Zahl der an oder mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg um zwei auf 1.468. 190 Menschen werden den Angaben zufolge in Kliniken wegen Covid-19 behandelt - 44 von ihnen intensivmedizinisch.

Wie geht es weiter mit Hamburgs Wirtschaft?

Wie kann die Hamburger Wirtschaft aus der Corona-Krise kommen? Darüber haben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und weitere Senatsmitglieder gestern mit dem Plenum der Handelskammer Hamburg beraten. "Wir müssen versuchen, aus der Krise rauszukommen", sagte der Präses der Handelskammer Hamburg, Norbert Aust, im Gespräch mit dem Hamburg Journal. "Da hilft nur testen, impfen, Kontaktvermeidung." Tschentscher versprach, sich beim Bund für eine Verlängerung der Überbrückungshilfe einzusetzen.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion in Hamburg! Auch am heutigen Donnerstag, 15. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

