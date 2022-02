Bundesversammlung wählt morgen neuen Bundespräsidenten

Die Wahl könnte diesmal schnell erledigt sein: Denn Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kann bereits im ersten Wahlgang mit der erforderlichen absoluten Mehrheit rechnen, seine drei Gegenkandidaten gelten als aussichtslos. Nach Verkündung des Wahlergebnisses wird das Staatsoberhaupt eine kurze Ansprache halten - damit ist am Nachmittag zu rechnen.

Mit 1.472 Mitgliedern ist die Bundesversammlung die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik. Ihr gehören die 736 Mitglieder des Bundestags an sowie die gleich Anzahl Mitglieder, die von den Landesparlamenten bestimmt werden. Wie viele Vertreter jedes Bundesland in die Bundesversammlung entsenden darf, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Bei den Landesvertretern handelt es sich meist um Landtagsabgeordnete. Es können aber auch andere Politiker oder Vertreter aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens benannt werden. So entsendet Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Schlagersänger Roland Kaiser, für Schleswig-Holstein wird unter anderem die Friseurin Wiebke Exner aus Glinde oder die 20-jährige angehende Pflegerin Lynn Boysen aus Nübel abstimmen. Aus Niedersachsen sind der Moderator Klaas Heufer-Umlauf und der Pianist Igor Levitt dabei, für Hamburg beispielsweise die Infektiologin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Eppendorf.