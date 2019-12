Stand: 05.12.2019 18:16 Uhr

Böllerverbot: Klingt gut, greift aber zu kurz

In diesem Jahr wird es an der Hamburger Binnenalster kein Feuerwerk an Silvester geben. Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern und einer immer größeren Zahl von Menschen sei die Gefahr von Verletzungen gestiegen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD). Bei aggressiven Reaktionen aus der Menge heraus sei auch die Situation für die Einsatzkräfte schwierig. Daher werde das Feuerwerk dort untersagt, Polizeibeamte sollen das Verbot durch Kontrollen umsetzen. Ähnliche Verbote gibt es bereits in Städten wie Hannover und Lüneburg.

Ein Kommentar von Michael Weidemann, NDR Info

Meine spontane Reaktion auf das Feuerwerksverbot rund um die Hamburger Binnenalster? Das war schon lange überfällig! Und eigentlich müssten solche Verfügungen auch für die Landungsbrücken in der Hansestadt und die bekannten Hotspots in anderen Metropolen erlassen werden. Denn die Silvester-Knallerei ist auch dort mittlerweile völlig außer Kontrolle geraten. Die Kombination "Menschenmenge" und "Explosivstoffe" ist ja an sich schon ein kaum kalkulierbares Risiko. Ein veränderter und völlig enthemmter Umgang mit Böllern und Raketen macht die Lage vollends unberechenbar. Polizei wie Behörden mussten einfach reagieren. So weit, so augenfällig!

Gefahr auch durch CO2- und Feinstaub-Emissionen

Gänzlich folgen kann ich der Anordnung des Hamburger Senates dann aber doch nicht. Da ist zum einen die ziemlich dünne Begründung. Zwar sind die Sicherheitsrisiken sowohl für Pyro-Fans als auch für die Schaulustigen offensichtlich, wenn Knallkörper unsachgemäß abgebrannt werden - oder sogar mit dem klaren Vorsatz jemanden zu verletzen. Deutlich bedrohlicher allerdings sind die Gesundheitsgefahren, die von den CO2- und Feinstaub-Emissionen ausgehen - und die betreffen weit größere Stadtgebiete und ihre Bewohner. Wenn man also zu Verboten greift, müssten Silvester-Feuerwerke in Ballungsräumen eigentlich ganz untersagt werden.

Nachhaltiger Schutzeffekt nicht zu erwarten

Zumal sich die Verursacher der wilden Böllerschlachten jetzt wohl andere Treffpunkte suchen - und auch dort ein Publikum aus Neugierigen finden werden, die auf diesen Plätzen nicht weniger gefährdet sind als bislang an Binnenalster oder Hafen. Einen nachhaltigen Schutzeffekt darf man vom Pyro-Bann an der Alster also nicht erwarten.

Außerdem lenkt das Böllerverbot von den Problemen ab, die hinter dem Imponiergehabe der Feuerwerks-Rambos stecken. Es sei "ein hoher Anteil an jungen Männern, häufig auch mit Migrationshintergrund, die sich in größeren Gruppen an den genannten Örtlichkeiten aufhielten", hat die Polizei in Hamburg nach der Silvesternacht 2018 festgestellt. Wäre es da nicht sinnvoller, sich dieser Zielgruppe und ihren Motiven, mal so richtig die Sau rauszulassen, direkt anzunehmen, statt sie nur von ihren gewohnten Treffpunkten zu vertreiben?

Nicht konsequent zu Ende gedacht

Insofern ist das Feuerwerksverbot am Hamburger Jungfernstieg zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht konsequent zu Ende gedacht. Und es zeigt einmal mehr: Mit polizeilichen Maßnahmen allein ist den Problemen von Sicherheit und Ordnung nicht so einfach beizukommen.

