Böllerverbot: Wo es Silvester nicht knallen darf

Knallen, böllern, zünden: An Silvester begrüßen auch die Menschen im Norden traditionell mit Feuerwerk das neue Jahr. Doch in immer mehr Orten geht es zum Jahreswechsel ruhiger zu. Feuerwerksverbote sollen zum einen mehr Sicherheit für Mensch und Architektur bringen, aber auch Natur- und Umweltschutz unterstützen.

Mehr Sicherheit in Hamburg, Hannover und Göttingen

So hat Hamburg jüngst private Böllerei rund um die Binnenalster verboten. Im vergangenen Jahr seien dort Waffen und Munition sichergestellt und mehrere Menschen verletzt worden, so Polizeipräsident Ralf Meyer. Auch die Böllerverbotszone in Hannover wird erneut eingerichtet, um Verletzungen in Menschenmassen zu vermeiden. Dort gilt das Verbot vom Raschplatz hinter dem Hauptbahnhof entlang der Fußgängerzone bis zum Kröpcke, dem Opernplatz und dem Platz der Weltausstellung. Das im vergangenen Jahr erstmals erlassene Verbot hat sich aus Sicht der Stadt bewährt.

Innerhalb der Göttinger Wallanlagen darf an Silvester und Neujahr kein Feuerwerk der Kategorie F2 gezündet werden. Das sind Feuerwerksbatterien, Raketen, Leuchtfeuerwerk und Knaller wie zum Beispiel Chinaböller.

Verbot soll Altstädte schützen

Schon seit einigen Jahren gelten zudem in zahlreichen Altstädten wie Goslar, Duderstadt und Hameln komplette oder teilweise Verbote. In Braunschweig darf nach Angaben der Stadt rund um die Rathauskolonnaden und im Magniviertel aus Sicherheitsgründen kein Feuerwerk abgebrannt werden. In Lüneburg gilt das Verbot für die ganze Altstadt.

Schutz von Reetdachhäusern und Umwelt

Auf den nordfriesischen Inseln Sylt und Amrum ist Feuerwerk ohnehin das ganze Jahr über verboten. Föhr erlaubt explizit nur an Silvester an Stränden und Deichen, im Abstand von 200 Metern zu Häusern, Böllerei. Auch in den Orten auf Hiddensee, Rügen und dem Darß ist böllern nicht erlaubt. Dort ist die Brandgefahr für reetgedeckte Häuser zu hoch. In der Region Fischland-Darß-Zingst gibt es aber bestimmte Abbrennplätze. Zudem bieten die meisten Ferienorte organisierte Feuerwerke an.

Am Timmendorfer Strand werden erstmals Verbotszonen für private Knallerei eingerichtet. Hier wird als Ersatz eine Laser- und Pyroshow umweltgerecht ins neue Jahr locken. Feuerwerks- und Böllerverbote gelten zudem in zahlreichen Naturschutzgebieten und in Nationalparks, wie dem Harz und dem Wattenmeer.

Tiere, Brände, Verletzte und Feinstaub

Tierschützer warnen vor jedem Jahreswechsel vor Stress für Haustiere, Pferde und Wildtiere. Feuerwehr und Notärzte richten sich auf Brände und Verletzte ein, und Umweltschützer warnen vor Feinstaub und tonnenweise Müll. Hilfsorganisationen regen schon seit Jahrzehnten an, statt Raketen und Kracher zu kaufen, das Geld doch lieber zu spenden.

Umwelthilfe will Feinstaub reduzieren

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wünscht sich Laser- und Lichtshows als Ersatz für Knaller und Raketen. Wegen hoher Feinstaubbelastung hatte die DUH unter anderem Kiel, Hannover, Oldenburg, Rostock und Schwerin aufgefordert, privates Geknalle in diesem Jahr zu verbieten. In einigen der Städte wird auch diskutiert, inwiefern Einschränkungen Sinn machen könnten und wie die Bevölkerung dazu steht. Laut Umweltbundesamt werden beim Jahreswechsel bundesweit rund 4.500 Tonnen Feinstaub freigesetzt - rund ein Sechstel der im kompletten Jahr im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.

