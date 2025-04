Suchtbericht 2025: Millionen Menschen in Deutschland betroffen Stand: 25.04.2025 12:58 Uhr Die Menschen in Deutschland trinken und rauchen zu viel, zu dem Schluss kommt das Jahrbuch der Deutschen Hauptstelle für Sucht, das am Donnerstag erschienen ist. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist der Beratungsbedarf hoch.

Mehrere Millionen Menschen in Deutschland sind suchtkrank. Das steht im Suchtjahrbuch 2025 der Hauptstelle für Suchtfragen, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Beratungsbedarf in MV hoch

Nach den neusten verfügbaren Zahlen sei von aktuell rund 47.500 Toten allein durch Alkoholkonsum im vergangenen Jahr auszugehen. Der Beratungsbedarf in Suchthilfezentren ist auch in Mecklenburg-Vorpommern enorm.

WHO sieht Handlungsbedarf

Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert die neue Bundesregierung jetzt auf, die gesetzliche Regelungen zu verschärfen. In dem Bericht der Hauptstelle für Suchtberatung wird auch die Preispolitik in Deutschland kritisiert. Demnach sei Alkohol in keinem anderen europäischen Land so erschwinglich.

Drese besorgt über Entwicklungen

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) blickt besorgt auf die Entwicklungen: "Es muss auch damit einhergehen, dass wir uns insgesamt als Gesellschaft kritisch mit der Frage 'Wie gehen wir mit Alkohol um?' beschäftigen. Und natürlich wenn eine solche Preissteigerung stattfindet, muss auch das Überzeugungsarbeit mit sich ziehen. Und wenn wir sehen, wie viel Kosten gesamtgesellschaftlich gerade der Alkoholkonsum und die damit verbundenen gesundheitlichen Schäden auslösen, dann muss dieses Geld auch in diesen Bereich fließen."

