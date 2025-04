Verdacht der Kindesentführung: Christina Block angeklagt Stand: 25.04.2025 17:43 Uhr Neue Wende in dem Familien-Drama der Block-Familie: Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhebt jetzt Anklage gegen die Unternehmerin Christina Block. Insgesamt klagt die Staatsanwaltschaft sieben Personen an.

Christina Block wird vorgeworfen, an der Entführung ihrer eigenen beiden Kinder aus Dänemark in der Neujahrsnacht 2024 beteiligt gewesen zu sein. Die 51-Jährige soll dabei gemeinsam mit zwei Männern den Auftrag erteilt haben, ihre damals 10 und 13 Jahre alten Kinder gewaltsam der Obhut des Vaters zu entreißen, um sie zurück nach Deutschland zu bringen. Laut Staatsanwaltschaft wurde den Kindern an der Grenze der Mund mit Tape zugeklebt und die 13-jährige Tochter zudem gefesselt. Blocks Anwalt wies die Vorwürfe auf NDR Anfrage zurück.

Vorwürfe auch gegen Delling - "Nie was Unrechtes getan"

Christina Blocks Lebensgefährte, der frühere Sportmoderator Gerhard Delling, wird wegen des Verdachts der Beihilfe angeklagt. Er soll nach der Entführung die Rückfahrt der Kinder nach Hamburg koordiniert haben. Delling erklärte gegenüber dem NDR, er habe in seinem ganzen Leben noch nichts Unrechtes getan.

Einen Tatverdacht gegen den 84-jährigen Großvater der Kinder konnte die Anklagebehörde dagegen nicht feststellen.

Jahrelanger Sorgerechtsstreit

Zwischen der Unternehmerin Christina Block und ihrem in Dänemark lebenden Ex-Mann läuft seit Jahren ein Streit um das Sorgerecht für ihre beiden jüngeren Kinder. Sie leben seit August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark, obwohl das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg das Aufenthaltsbestimmungsrecht im Oktober 2021 vorläufig auf die Mutter übertragen hatte. Der Vater hielt die Kinder den Angaben zufolge dennoch weiter bei sich. Gegen ihn ist deshalb ebenfalls ein Verfahren vor dem Landgericht Hamburg wegen Entziehung Minderjähriger anhängig.

