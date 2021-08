Sonder-Impfaktion im Stadion: Hunderte kamen Stand: 16.08.2021 06:24 Uhr Hamburg will es Impfwilligen und Unentschlossenen so einfach wie möglich machen: Eine Woche nach der Corona-Impfaktion in den Einkaufszentren hat es am Sonntag eine Sonder-Impfaktion im Millerntor-Stadion gegeben.

Zwei Tage nach dem Stadtderby des FC St. Pauli mit dem Hamburger SV konnte man sich zwischen 11 und 18 Uhr im Stadion impfen lassen. Rund 700 Menschen nutzten das Angebot. "Das ist eine beachtliche Menge", sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Zum Vergleich: Bei anderen mobilen Impfangeboten kommen demnach durchschnittlich rund 300 Menschen.

Von vielen im Stadion sei zu hören gewesen, "anlässlich dieser Aktion gebe ich mir einen Ruck" berichtete Helfrich. "Für uns war das eine sehr, sehr gute Aktion." Impfwillige gelangten dort über den Business-Zugang der Haupttribüne zum Logenbereich, konnten hinterher auf den Rasen schauen und erhielten einen Rabatt-Gutschein für den Fanshop erhalten.

Weitere mobile Impfaktionen

Auch in Harburg und St. Georg gab es am Sonntag wieder kostenlose, dezentrale Impfangebote. Die mobilen Impfaktionen in verschiedenen Stadtteilen werden zudem in den nächsten Tagen fortgesetzt. Etwa 80 solcher Aktionen seien bereits terminiert und weitere kämen hinzu, sagte Helfrich. Eine aktuelle Übersicht über Impfstellen in Hamburg gibt es unter www.hamburg.de/corona-impfstationen. Die Aktionen brächten täglich rund 1.000 zusätzliche Impfungen. Das bringe die Impfkampagne in der Hansestadt zwar in kleinen Schritten, aber deutlich voran.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.08.2021 | 19:30 Uhr