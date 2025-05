72-Jähriger wird in Hamburg von einfahrender S-Bahn gestreift Stand: 09.05.2025 13:35 Uhr In Hamburg ist ein 72-Jähriger unglücklich an einem S-Bahnsteig gestolpert. Das hatte fatale Folgen für den Mann. Er war am Donnerstagnachmittag in Hammerbrook unterwegs als er hinfiel und sich schwer verletzte.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei passierte der Sturz genau in dem Moment, als gerade eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Der 72-Jährige landete genau in den Bereich zwischen Bahnsteig und einfahrendem Zug. Der streifte ihn so, dass der Mann quasi wieder auf den Bahnsteig zurückgedrückt wurde.

Mann wird durch Sturz schwer verletzt

Menschen, die den Unfall mitbekommen hatten, kümmerten sich sofort um den Schwerverletzten. Wo genau er verletzt worden ist, konnte die Bundespolizei nicht sagen. Der Fahrer der S-Bahn war nicht mehr einsatzfähig und musste seinen Dienst abbrechen.

