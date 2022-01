Mehr als 1.300 Menschen bei Impfaktion im Hamburger Rathaus Stand: 02.01.2022 11:02 Uhr Über 1.300 Menschen haben sich am Neujahrstag nach Angaben des Rathauses dort eine Booster-Impfung verabreichen lassen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war als Gastgeber und Impfarzt mit dabei.

Vor dem Rathaus bildete sich eine lange Schlange mit mehreren hundert Personen, die bis zum Neuen Wall und zum Jungfernstieg reichte. Die Menschen warteten geduldig, um im Rathaus eine Auffrischungsimpfung zu erhalten.

Booster-Impfung statt Neujahrsempfang

Eigentlich gibt es am 1. Januar immer den traditionellen Neujahrsempfang des Ersten Bürgermeisters. Die Hamburgerinnen und Hamburger kommen dann ins Rathaus, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Dieses Jahr wurde stattdessen im Kaisersaal des Rathauses geimpft.

Tschentscher gehörte zeitweise mit zum Impfteam. Als ehemaliger Arzt des Universitätsklinikums darf er selbst Spritzen setzen. "Trotz Wartezeit gute Stimmung, im Saal und in der Schlange. Herzlichen Dank an das engagierte Impfteam für ihren Einsatz: professionell, freundlich und zackig an allen Stationen", schrieb der Bürgermeister am Sonnabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Impfangebot auch für Seeleute

Auch in der Seemannsmission "Duckdalben" wurde zu Neujahr geimpft. Sozialsenatorin Melanie Leonard (SPD) besuchte die Seemannsmission in Altona. Das Impfangebot für die Schiffsbesatzungen unterstützte Leonard nicht nur mit Kaffee und Berlinern, sondern griff den Seeleuten auch bei der Bearbeitung der Aufklärungsbögen unter die Arme.

Hamburg: Ein Drittel geboostert

Während Hamburg - mit Stand von Neujahr - mit 77,0 Prozent vollständigen Impfungen unter den Bundesländern an Platz drei liegt, nimmt es bei den Booster-Impfungen nur einen hinteren Platz ein. 33,1 Prozent der Hamburger Bevölkerung haben dem Impfdashboard der Bundesregierung zufolge eine Auffrischungsimpfung erhalten. In ganz Deutschland sind es 38,7 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.01.2022 | 17:00 Uhr