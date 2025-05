Hamburg: Kritik an Baukosten für Quartier der Alsterschwäne

Stand: 09.05.2025 16:00 Uhr

Am Eppendorfer Mühlenteich hat in dieser Woche der Umbau des Schwanenquartiers begonnen. Das neue Mehrzweck-Gebäude an der Erikastraße soll rund sieben Millionen Euro kosten. Kritik kommt jetzt vom Bund der Steuerzahler.