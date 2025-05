Mehrjährige Haftstrafen nach schwerem Überfall auf Bar in Altona Stand: 09.05.2025 15:58 Uhr Im Prozess um einen bewaffneten Überfall auf eine Bar in Altona hat das Hamburger Landgericht am Freitag die Urteile verkündet. Drei Angeklagte wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Ein damals 20-jähriger Angeklagter muss für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Er hatte im November 2023 eine Bar in der Scheplerstraße in Altona-Altstadt überfallen, auf einen Gast geschossen und ihn schwer verletzt. Die anderen beiden Angeklagten waren ebenfalls an dem Überfall beteiligt. Sie müssen laut Urteil jeweils für dreieinhalb und viereinhalb Jahre in Haft.

Großer Andrang bei Urteilsverkündung

Als das Urteil am Hamburger Landgericht verkündet wurde, saßen die Angehörigen der drei jungen Männer dicht an dicht auf den Zuschauerbänken. Manche mussten sogar stehen, so voll war es. Die Angeklagten nahmen das Urteil unbewegt entgegen. Währenddessen wurde im Hintergrund der Verkündung viel geweint.

Zwei Brüder unter Verurteilten

Die beiden jüngeren Tatbeteiligten sind Brüder. Zum Zeitpunkt des Überfalls waren sie erst 16 und 18 Jahre alt. Zusammen mit dem dritten Angeklagten hatten sie damals die Bar in Altona überfallen, weil sie dort eine illegale Pokerrunde und damit viel Bargeld vermuteten. Es gab aber keine Pokerrunde.

Gast wurde bei Überfall durch Bauchschuss verletzt

Die Gäste wehrten sich gegen die Eindringlinge. Einen der Täter hielten sie fest, woraufhin der damals 20-Jährige auf einen Gast schoss. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Der Schütze gestand gegen Prozessende auch, geschossen zu haben. Die anderen beiden Angeklagten behaupteten dagegen, nichts von einer Pistole gewusst zu haben. Das Gericht glaubte ihnen nicht.

Richter wirft Angeklagten Suche nach schnellem Geld vor

Bei der Urteilsverkündung sagte der Vorsitzende Richter: "Sie haben die Tat lange vorbereitet - es ist lebensfremd, dass sie nicht auch über Ihre Waffen gesprochen haben." Außerdem machte er den drei jungen Männern den Vorwurf, nur auf der Suche nach dem großen und schnellen Geld gewesen zu sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR 90,3 Aktuell | 09.05.2025 | 15:00 Uhr