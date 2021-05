Hilfe für Drogensüchtige: Impfen im "Drob Inn" Stand: 22.05.2021 15:55 Uhr Bis zu 400 Männer und Frauen kommen täglich zu Hamburgs größter Beratungs- und Anlaufstelle für Drogensüchtige, dem "Drob Inn" am Hauptbahnhof. Nicht wenige aus der Drogenszene leben in sehr schwierigen Wohnverhältnissen oder auf der Straße - ein zusätzliches Risiko in der Pandemie. Doch nun geht das Impfen auch hier los.

von Silke Schmidt

Der August-Bebel-Park ist wie immer gut besucht. Aber dass hier am "Drob Inn" hinter dem Hauptbahnhof in diesen Stunden etwas Besonderes läuft, sieht man erst am Zugangsbereich. Viele wissen: Sie bekommen jetzt ihre Corona-Schutzimpfung. Dass bei den Süchtigen oft nicht streng auf Kontaktbeschränkung und Abstand geachtet werden kann, duldet die Behörde hier ganz offiziell.

"Diese Möglichkeit ist phänonemal"

Ahmet wollte den Termin auf keinen Fall verpassen und ist deshalb richtig früh gekommen. "Ich war gestern hier und hab es gehört und mich sehr gefreut. Ich bin die Nummer 1, seit 2 Stunden warte ich draußen." Auch Ulrike möchte nicht erkannt werden. Sie ist froh, hier zu sein: "Diese Möglichkeit zu haben, ist natürlich phänomenal", sagt sie. "Mir hat am meisten Sorge gemacht, dass ich das Virus mitbringe und meine Tochter, die Asthma hat, damit infiziere. Das ist schon gefährlich."

Im sogenannten Konsumraum, wo sonst die Süchtigen unter hygienischen Bedingungen ihre Drogen spritzen oder rauchen können, liegt heute das mobile Equipment des Impfzentrums bereit. Die beteiligten Ärzte impfen hier hinter verschlossenen Türen.

Nur vereinzelt Corona-Fälle im "Drob-Inn"

Das Team des "Drob-Inn" hat den Impfbedarf bei der Sozialbehörde angemeldet. Zum Glück habe man in den letzten Monaten nur vereinzelte Corona-Fälle in der Einrichtung gehabt. "Wenn ein Großteil der Klientel und auch der Beschäftigten geimpft ist, heißt das natürlich mehr Sicherheit für alle", sagt Christine Tügel vom "Drob-Inn". "Im ersten Schritt wird es ja auch noch nicht so viel verändern, weil wir ja alle weiter Masken tragen müssen, aber es ist auf jeden Fall für alle erstmal ein besseres Gefühl, voneinander zu wissen: Wir sind geschützter als vorher."

Etwa 1.100 Menschen in Aufenthaltsstätten geimpft

Viele Männer und Frauen, die ins "Drob-Inn" kommen, sind wohnungs- oder obdachlos. Die Behörde ist seit vier Wochen mit Impfteams in zahlreichen Aufenthaltsstätten für Obdachlose unterwegs. Etwa 1.100 Personen konnten so bisher geimpft werden. "Alles in allem ist es so, dass wir immer noch viel Überzeugungsarbeit leisten mussten und müssen", sagt Sozialbehördensprecher Martin Helfrich. "Wir gehen nach Zählungen davon aus, dass es bis zu 2.000 obdachlose Menschen in Hamburg geben könnte. Und deshalb steuern wir viele Orte auch noch ein zweites Mal an."

Ahmet und Ulrike sind zwei von 140 weiteren Bedürftigen, die an diesem Tag geimpft werden. "Alles ist gut gelaufen", sagt Ahmet hinterher in der Ruhezone, wo er sich von der Injektion erholt. "Ich bin erleichtert und in zwei Wochen darf ich endlich wieder meine Enkelkinder umarmen."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.05.2021 | 19:30 Uhr