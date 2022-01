Fegebank hat sich mit Corona infiziert Stand: 05.01.2022 16:02 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am Mittwoch einen neuen Höchststand in Hamburg erreicht. Unter den Infizierten sind auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und ihre Familie.

"Zu viert mittagessen - das werden wir jetzt erstmal täglich", teilte Fegebank am Mittwochnachmittag bei Twitter mit. Dazu postete die Wissenschaftssenatorin einen gedeckten Esstisch mit zwei Kinder- und zwei Erwachsenentellern und einer Nudelschale. "Uns hat es nun auch erwischt." Sie und ihre Familie seien zu Hause in Isolation und hätten dank Impfung nur milde Symptome.

Genesungswünsche von den Senatskollegen

Da die Senatssitzungen seit über einem Jahr digital stattfinden, müssen keine anderen Mitglieder des Senats in Quarantäne, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Genesungswünsche kamen ebenfalls per Twitter von Kultursenator Carsten Brosda und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD). Dressel twitterte: "Gute Besserung! Die Einschläge kommen näher ..."

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Mittwoch fast 2.000 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das ist ein neuer Tageshöchstwert. Die Inzidenz kletterte in der Hansestadt ebenfalls auf einen Rekordwert von fast 500.

