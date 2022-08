Hamburg startet ohne Corona-Regeln ins neue Schuljahr Stand: 05.07.2022 08:16 Uhr In der kommenden Woche beginnt in Hamburg wieder der Schulunterricht - und der kann auch weiterhin ohne Corona-Beschränkungen stattfinden.

Ziel ist es, so in den Unterricht zu starten, wie wir vor den Ferien aufgehört haben, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) dazu. "Weil wir Wert darauf legen, dass das schulische Leben sich vom gesellschaftlichen Leben nicht unterscheidet", so Rabe. Allerdings habe man die Schulen gebeten, Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass sich Infektionslage wieder zuspitzen sollte.

Schnelle Umsetzung von Maßnahmen falls nötig

Sollten auch in anderen Lebenslagen wieder Sicherheitsmaßnahmen notwendig werden, sollen Schulen sehr schnell und aus dem Stand heraus die bewährten Sicherheitsmaßnahmen wieder umsetzen können. Dann sollen etwa die Luftfilter wieder zum Einsatz kommen. Außerdem wären dann auch regelmäßige Corona-Tests, eine Maskenpflicht für ältere Schülerinnen und Schülern und der sogenannte Kohortenunterricht möglich.

Schulsenator Rabe gegen Schulschließungen

Rabe hatte am Dienstag, nach den Bund-Länder-Beratungen zu Corona-Regeln im Herbst, begrüßt, dass Schulschließungen im Konzept der Bundesregierung nicht vorgesehen sind. Bereits vor Beginn der Sommerferien hatte er betont: "Ich halte Schulschließungen für Wahnsinn, das ist ein deutscher Sonderweg und ich werde mich dafür einsetzen, dass es nicht wieder dazu kommt."

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule Coronavirus