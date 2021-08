Diskussion um Abfrage von Corona-Impfstatus durch Arbeitgeber Stand: 31.08.2021 16:42 Uhr Die Frage, ob Firmen von ihren Beschäftigten den Corona-Impfstatus abfragen dürfen, sorgt in Wirtschaft und Politik für Streit.

Während sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) offen dafür zeigte, äußerte sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) skeptisch. Arbeitgebervertreter forderten die Bundesregierung auf, die Möglichkeit einer solchen Abfrage zu schaffen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wiederum nannte entsprechende Forderungen ein "No-go".

2G-Option in Hamburg wird vorerst nicht ausgeweitet

Auch in Hamburg, wo seit dem Wochenende das 2G-Optionsmodell gilt, wird darüber diskutiert. Wenn sich Betriebe in der Gastronomie, im Theater oder bei anderen Veranstaltern für die 2G-Regel entschieden haben - also nur Geimpfte oder Genesene reinlassen -, dann müssen ja auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft sein. Dass der Hamburger Senat solche Regeln auch bei anderen Firmen erlaubt, ist derzeit noch nicht geplant. Das sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Erstmal bleibt es also bei der 2G-Option für Bars, Kneipen, Theater, Kinos und Clubs.

Und dort dürfen die Chefinnen und Chefs ihre Angestellten tatsächlich fragen, ob sie geimpft sind oder nicht. Die Angestellten müssen zwar darauf nicht antworten. Dann dürfen sie aber keinen Kontakt zu Kundinnen oder Kunden mehr haben, wenn in ihrem Laden die 2G-Regeln gelten. Wer also nicht sagen will, ob er geimpft ist oder nicht, gilt in dem Fall als nicht geimpft.

Dürfen jetzt eigentlich alle Unternehmen in Hamburg die 2G-Regelung auf eigene Faust einführen? Da sagt der Senat: Nein, das geht nicht. Zutritt nur für Geimpfte und Genesene bleibt also vorerst ein Modell für Kultur, Gastronomie und Veranstalterinnen und Veranstalter.

