Ab Mittwoch erneuter Lockdown - auch in Hamburg Stand: 13.12.2020 14:39 Uhr Ab Mittwoch müssen viele Läden schließen, außerdem wird dann die Schulpflicht in der Hansestadt ausgesetzt: Hamburg geht wie auch andere Bundesländer in einen erneuten Lockdown.

"Die Lage ist ernst", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Sonntag nach einer Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er kündigte an, die bundesweiten Beschlüsse in der Hansestadt größtenteils zu übernehmen. In einer weiteren Pressekonferenz am Nachmittag will der Senat weitere Details zur Umsetzung der Einigung in Hamburg bekannt geben. NDR.de überträgt ab etwa 16 Uhr per Livestream.

Viele Läden müssen ab Mittwoch schließen

Viele Geschäfte des Einzelhandels sowie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen müssen nach dem Bund-Länder-Beschluss ab kommendem Mittwoch bis zum 10. Januar zum Schutz vor Corona schließen. Geöffnet bleiben sollen dagegen Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser und Apotheken. Ebenso sollen Kunden und Kundinnen Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen weiter nutzen können. Der Bürgermeister appellierte an die Hamburgerinnen und Hamburger, die Maßnahmen ernst zu nehmen und bereits am Montag und Dienstag auf Einkäufe möglichst zu verzichten, damit es nicht zu einer "Black-Friday-Situation" komme.

Schulpflicht wird ab Mittwoch ausgesetzt

Tschentscher kündigte für Mittwoch die Aussetzung der Schulpflicht in Hamburg an. Die Schulen und Kitas blieben aber bis zu den Weihnachtsferien geöffnet, sagte der Bürgermeister. Damit können Eltern dann selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Die Ferien beginnen regulär am Freitag. In den Kindergärten werde eine Betreuung sichergestellt, so der Bürgermeister. Viele Eltern würden als Berufstätige in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen dringend gebraucht und seien auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen. Der Senat werde im Laufe des Tages einen entsprechenden Beschluss fassen.

Treffen mit mehr als fünf Personen zu Weihnachten

Von Mittwoch an bis zum 10. Januar dürfen sich in Hamburg weiterhin nur fünf Menschen aus zwei Haushalten privat treffen. Nur über die Weihnachtstage vom 24. bis zum 26. Dezember dürften größere Familien zusammen feiern. Wie viele Menschen dann zusammenkommen dürfen, sagte Tschentscher zunächst nicht. Die Länder dürfen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen eigene Regeln treffen.

In Alten- und Pflegeheimen sollen Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher regelmäßig Schnelltests machen.

Verkauf von Feuerwerk verboten

An Silvester und Neujahr gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Die Kommunen sollen festlegen, wo das Zünden von Feuerwerk verboten ist. Zudem soll es in diesem Jahr kein Feuerwerk zum Kaufen geben, der Verkauf wird generell verboten. Darüber hinaus wird an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, auf das Zünden bereits vorhandener Pyrotechnik zu verzichten, um Verletzungen zu vermeiden und das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten.

Alkoholkonsum im Freien untersagt

Für den gesamten Lockdown gilt ein striktes Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum soll demnach vom 16. Dezember bis 10. Januar untersagt werden. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt. Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden.

