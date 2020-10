Corona-Regeln: Senat denkt über Feier-Beschränkungen nach Stand: 20.10.2020 14:04 Uhr Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Hamburg will der Senat möglicherweise weitere Kontaktbeschränkungen beschließen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kündigte am Dienstag an, der Senat werde darüber beraten, sollte die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen je 100.000 Einwohner weiter über 50 liegen. Laut Beschluss von Bund und Ländern dürften sich dann nur noch zehn Personen zu privaten Feiern im öffentlichen und privaten Raum treffen. Derzeit dürfen in Hamburg noch 25 Menschen im Freien und 15 im privaten Bereich gemeinsam feiern. Die endgültige Entscheidung darüber kündigte Tschentscher für die kommenden Tage an.

Wenig Hoffnung für den Winterdom

Wenig Hoffnung machte der Bürgermeister den Schaustellerinnen und Schaustellern, die sich auf den Winterdom vorbereiten. Eine solche Veranstaltung sei nicht sehr wahrscheinlich, so Tschentscher. Offen ist nach seinen Worten noch, ob Weihnachtsmärkte in eingeschränkter Form stattfinden können.

Regeln erst am Wochenende verschärft

Der Sieben-Tage-Wert lag in Hamburg am Dienstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 55,4, nach 50,6 am Vortag. Hamburg hatte seine Corona-Verordnung erst vor Kurzem verschärft. Seit Sonnabend gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 23 und 5 Uhr. Berufs- und Oberstufenschülerinnen und -schüler müssen seit Montag auch im Unterricht Masken tragen.

