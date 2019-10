Stand: 20.10.2019 10:01 Uhr

Warnstreik: Flugausfälle in Hamburg

Ein Warnstreik sorgt zum Ende der Hamburger Herbstferien am Sonntag für Probleme am Hamburger Flughafen. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat für die Zeit zwischen 5 Uhr und Mitternacht die Mitarbeiter der Lufthansa-Töchter SunExpress, Eurowings, Lufthansa Cityline und Germanwings zum Ausstand aufgerufen. Zuerst hieß es, die Streiks sollten nur bis 11 Uhr dauern.

Zahl der betroffenen Flüge unklar

Bislang sind laut Hamburger Flughafen bei Eurowings etwa ein Dutzend Flüge gestrichen worden, darunter Flüge nach Neapel, Salzburg und Köln/Bonn. Laut Flugplan starten am Sonntag von den streikenden Airlines lediglich Flugzeuge von Eurowings und SunExpress. Wie viele Flüge im Laufe des Tages tatsächlich ausfallen werden ist noch nicht absehbar. Das hängt davon ab, wie stark die Gewerkschaft UFO ihre Mitglieder mobilisieren kann und wie gut es den Fluggesellschaften gelingt, Ersatz für streikendes Personal zu organisieren. Auf die anderen norddeutschen Flughäfen wirkt sich der Streik bislang offenbar nicht aus.

Gewerkschaft UFO zeigt sich zufrieden

Eurowings teilte am Sonntag auf seiner Internetseite mit, man wolle "die Auswirkungen des Streiks so gering wie möglich halten". Kunden sollten sich vor Abflug im Internet oder über die Eurowings-App über den Status ihres geplanten Fluges informieren und ihre Kontaktdaten hinterlegen. UFO-Sprecher Nicoley Baublies zeigte sich im Gespräch mit NDR 90,3 zufrieden mit der Streikbeteiligung in Hamburg. Er wertet es als Erfolg, dass es bereits bei Flügen in den Morgenstunden zu Ausfällen kam und rechnet im Laufe des Tages mit weiteren Ausfällen.

Streik bei Lufthansa-Kernmarke ebenfalls möglich

Auch Kunden des Lufthansa-Mutterkonzerns müssen weiterhin mit einem Arbeitskampf rechnen. Streiks seien "wieder jederzeit möglich", teilte die Gewerkschaft UFO mit und warf der Arbeitgeberseite Provokation vor. Einen Zeitpunkt für mögliche Streiks bei der Kernmarke nannte die Gewerkschaft nicht. Hinter dem Arbeitskampf steckt ein tiefes Zerwürfnis zwischen UFO und dem Lufthansa-Konzern. Das Unternehmen erkennt den Vorstand der Gewerkschaft nach erheblichen Führungsquerelen nicht mehr als vertretungsberechtigt an.

