Stand: 10.11.2024 18:27 Uhr Von Polizei versenktes Auto am Hohendeicher See geborgen

Feuerwehrtaucher haben am Sonntag am Hohendeicher See im Bezirk Bergedorf bei einer Übung ein unbekanntes Auto gefunden. Ein Personenschaden konnte schnell ausgeschlossen werden, allerdings traten Öle und Benzin aus dem Wrack aus. Am Nachmittag gab die Polizei bekannt, den Wagen zu Übungszwecken selbst vergangene Woche versenkt zu haben. Warum dabei nicht alle Öle entfernt wurden, wird nun geprüft.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.11.2024 | 18:30 Uhr