Trotz Protest: Sternbrücke soll durch Neubau ersetzt werden Stand: 03.11.2020 15:04 Uhr Seit langer Zeit wird darüber gestritten, nun ist die Entscheidung wohl endgültig gefallen: Die marode Sternbrücke in Altona wird abgerissen und durch einen riesigen Neubau ersetzt.

Die neue Brücke soll mehr als 20 Meter hoch und 108 Meter lang sein. Für Kritikerinnen und Kritiker - darunter Anwohnerinnen und Anwohner, Denkmalschützerinnen und Denkmalschützer sowie Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitiker in Altona - ist es eine Monsterbrücke, die das Stadtbild zerstört. Doch die Deutsche Bahn und der Senat bleiben dabei: Die geplante neue Rundbogenbrücke wird gebaut. Ab 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen, 2027 soll die neue Brücke eingeweiht werden.

AUDIO: Sternbrücke wird wie geplant neu gebaut (1 Min)

Die alte Brücke sei ein "Hemmschuh für die Mobilitätswende in Hamburg", so Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Der Verkehr sei hier schon jetzt zeitweise überlastet, und durch Projekte wie die Neue Mitte Altona werde künftig noch mehr los sein an diesem Knotenpunkt. Mit dem Neubau, der ohne stützende Pfeiler auskommt, soll mehr Platz geschaffen werden - gerade auch für Busse, Radfahrer und Fußgänger.

Weniger wuchtige Variante abgelehnt

Geprüft wurde auf Antrag der Bürgerschaft auch eine weniger wuchtige Variante mit drei Pfeilern, die jedoch lehnte die Bahn ab. Sie würde um mindestens 35 Millionen teurer werden, und auch die Planung würde mindestens vier Jahre länger dauern, so die Begründung. Insgesamt soll das Projekt 125 Millionen Euro kosten.

