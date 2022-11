Thema Klima: China Time in Hamburg mit neuem Fokus gestartet Stand: 23.11.2022 10:00 Uhr China hat mit seinen engen Beziehungen zu Hamburg zuletzt für Diskussionen gesorgt. Die Jahrhunderte alte, traditionell enge Verbindung wird von vielen inzwischen kritisch gesehen. Heute ist nach drei Jahren Pandemie-Pause in der Hansestadt wieder die China Time gestartet - diesmal aber mit neuem Fokus.

Im Austausch zu bleiben, sei gerade jetzt richtig, sagte Hamburgs Staatsrätin für Auswärtige Angelegenheiten, Almut Möller, im Gespräch mit NDR 90,3. "Es ist wichtig, dass wir auch ein Ort sind, an dem nicht nur Debatte stattfindet, sondern wo wir auch verstehen können, wie sich die Welt in diesen Bereichen weiterentwickelt."

Thema Klimawandel im Mittelpunkt

Anders als früher steht diesmal aber ein konkretes Thema im Mittelpunkt: Der globale Klimawandel. Los geht es mit einem Symposium - hochkarätig besetzt mit deutschen, europäischen und chinesischen Expertinnen und Experten. Das sei eine echte Chance, so kurz nach der Klimakonferenz in Ägypten, meint Möller. "Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um hier in Hamburg, einem Ort mit großer Asien- und China-Kompetenz, die Frage mal in den Blick zu nehmen: Wie sortieren wir eigentlich die Ergebnisse?" Das könne dann auch Impulse in die Politik geben, meint Möller.

Fachgespräche und Kulturprogramm

Auch interessierte Hamburgerinnen und Hamburger können an den Fachgesprächen teilnehmen. Am Wochenende gibt es dann noch ein Kulturprogramm mit vielen Veranstaltungen - auch hier steht der Klimawandel im Mittelpunkt.

