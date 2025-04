36-Jähriger nach Polizeieinsatz in Hamburg-Billstedt gestorben Stand: 18.04.2025 12:23 Uhr Am Donnerstagabend ist in Hamburg ein Mann nach einem Polizeieinsatz in Billstedt gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 36-Jährige auf der Wache kollabiert.

Am Anfang war es offenbar ein typischer Einsatz: Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in Billstedt gerufen, weil dort ein Mann randaliert hatte. Wie die Pressestelle der Polizei schreibt, habe der Mann die Beamtinnen und Beamten erst mit einer Eisenstange bedroht. Dann wollte er sich vom Balkon im sechsten Obergeschoss stürzen. Den Polizistinnen und Polizisten sei es aber gelungen, ihn in Gewahrsam zu nehmen - gegen erheblichen Widerstand.

Polizei: Mann stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Auf der Wache in Billstedt kollabierte der 36-Jährige. Er konnte zunächst wiederbelebt werden, starb dann aber am späten Abend im Krankenhaus. Der Mann stand nach Angaben der Polizei offenbar unter erheblichen Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Fall berichtet. Auch die "Hamburger Morgenpost" berichtete.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2025 | 12:00 Uhr