Prozess wegen Schmuggels von 4,6 Tonnen Kokain in Hamburg gestartet

Stand: 15.05.2025 11:57 Uhr

Elf Männer sollen sich am Schmuggel von 4,6 Tonnen Kokain über den Hamburger Hafen beteiligt haben. Vor dem Landgericht in Hamburg hat am Donnerstag ein Prozess gegen sie begonnen. Zur Anklageverlesung kam es aber nicht.