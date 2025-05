Bäderland in Hamburg: Personalsituation hat sich verbessert Stand: 14.05.2025 17:19 Uhr Beim städtischen Schwimmbadbetreiber Bäderland in Hamburg fehlt weiter Personal - vor allem Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen. Dennoch werden die Freibäder in diesem Jahr wohl keine Ruhetage einlegen müssen.

Demnächst öffnen die Freibäder in Hamburg. "Im Schnitt ist es noch etwa drei Grad zu kühl - aber bald geht es los", sagte sich Bäderland-Sprecher Michael Dietel am Mittwoch. Zwar sucht der städtische Betreiber weiterhin Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen - und auch Fachkräfte für Bäderbetriebe sowie Schwimmmeister und -meisterinnen, die über den Sommer hinaus bleiben. Für die Freibäder werden außerdem Aushilfskräfte benötigt. Insgesamt geht Dietel aber von einer stabilen Saison bis Mitte September aus.

Freibadsaison: In diesem Jahr wohl keine Ruhetage

Insbesondere während der Sommerferien werden die Freibäder Dietels Angaben zu Folge in diesem Jahr keine Ruhetage einlegen müssen. Denn die Personalsituation habe sich verbessert. Trotzdem könnten mit den Nachwuchskräften, die Bäderland selbst ausbildet, die Abgänge nicht aufgefangen werden: "In den nächsten Jahren werden viele Kollegen altersbedingt in den Ruhestand gehen", sagte Dietel. Und es sei gar nicht so leicht, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Wer sich für den Job interessiere, müsse erstmal zum Vorschwimmen kommen. "Viele scheitern dann am Distanztauchen", sagte er.

Insgesamt betreibt Bäderland momentan 20 Hallenbäder, von denen einige auch einen Außenbetrieb haben. Hinzu kommen einige reine Freibäder. Das Midsommerland in Harburg ist aktuell wegen Modernisierung geschlossen.

