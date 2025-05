Tennis: Altmaier bekommt Wildcard für Hamburg

Tennis: Altmaier bekommt Wildcard für Rothenbaum Stand: 14.05.2025 15:05 Uhr In Daniel Altmaier wird ein zweiter deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Der 26 Jahre alte Kempener erhält eine Wildcard für das Hauptfeld des am Sonntag beginnenden 500er-Events.

Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Neben Altmaier ist auch Jan-Lennard Struff (Warstein) mit einer Wildcard dabei, Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev lässt das Sandplatzturnier in seiner Heimatstadt aus.

"Eine große Ehre"

"Für mich ist es eine große Ehre, hier mit einer Wildcard ins Hauptfeld zu rücken. Die Atmosphäre am Rothenbaum ist einzigartig, und ich freue mich riesig, vor heimischem Publikum aufschlagen zu dürfen", sagte Altmaier, derzeit die Nummer 71 der Weltrangliste. 2023 hatte Altmaier in Hamburg bereits einmal im Viertelfinale gestanden. Im vergangenen Jahr schied er in der ersten Runde gegen den Italiener Flavio Cobolli aus.

Sinner der Topfavorit

Als Topfavorit geht in Hamburg der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) ins Rennen, der beim derzeit laufenden Masters in Rom seine Rückkehr nach dreimonatiger Dopingsperre feierte. Das Turnier in Hamburg dient als unmittelbare Vorbereitung für die French Open (ab 25. Mai).

Weitere Informationen 14 Top-30-Spieler am Rothenbaum Das Tennis-Spektakel am Rothenbaum glänzt in diesem Jahr mit einem Weltklasse-Feld. Lokalmatador Alexander Zverev kommt nach jetzigem Stand nicht. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 14.05.2025 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis