Tausende Stellen in Hamburgs Verwaltung unbesetzt Stand: 17.04.2023 12:52 Uhr In Teilen der Hamburger Verwaltung herrscht Personalnot. Zurzeit sind im öffentlichen Dienst rund 4.000 Stellen unbesetzt - das sind rund fünf Prozent. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU hervor.

Prozentual fehlen demnach vor allem Bedienstete in der Senatskanzlei im Rathaus, in der Stadtentwicklungs- und der Kulturbehörde. 16 bis 20 Prozent der Stellen sind unbesetzt. Problematisch ist die Lage in einigen Kundenzentren der Bezirksämter. In Altona sind 29 Prozent der Stellen frei, in Eimsbüttel 22 und in Hamburg-Mitte 16 Prozent.

Öffentlicher Dienst nicht mehr attraktiv genug?

Als Gründe nennt der Senat eine hohe Fluktuation und lange dauernde Bewerbungsverfahren. Es fehlen aber einfach genug Bewerber. Der öffentliche Dienst hat offenbar an Attraktivität eingebüßt. Der Senat will gegensteuern und setzt nun auf Stellenbörsen, Messeauftritte und eine Imagekampagne.

Hoher Krankenstand

Ein weiteres Problem ist der teils exorbitant hohe Krankenstand. Im Landesbetrieb Gebäudereinigung sind es durchschnittlich 60 Fehltage im Jahr pro Beschäftigtem, im Bürgerservice Wandsbek 40. Der CDU-Abgeordnete Sandro Kappe sieht den Senat in der Schuld: Er lasse die Beschäftigten im Regen stehen. Kappe fordert transparentere Beförderungen und Wohnungen für Verwaltungs-Anwärter.

