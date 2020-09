Stand: 25.09.2020 14:53 Uhr - NDR 90,3

Tausende Menschen bei "Fridays for Future" in Hamburg

Es soll die erste große Kundgebung seit Beginn der Corona-Pandemie werden: Seit dem Mittag versammeln sich Menschen in der Hamburger Innenstadt, um mit "Fridays for Future" für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Das Motto lautet "Kein Grad weiter!".

Drei Protestzüge mit Abstandsregeln unterwegs

Nach Polizeischätzung setzten sich mehrere Tausend Demonstrierende mit Abstand von der Lombardsbrücke in der Innenstadt aus in Bewegung. Zwei weitere Demonstrationszüge starteten von Altona und dem Berliner Tor aus. Zahlreiche Ordner und Ordnerinnen sind im Einsatz, die auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten. Die Demonstrierenden sind in einzelnen Blöcken unterwegs, die sich bis zum Ende der Kundgebung nicht untereinander vermischen sollen. Alle Teilnehmenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Organisatoren und Organisatorinnen hatten sich zuvor vor dem Verwaltungsgericht gegen die Stadt durchgesetzt, die nur insgesamt 2.000 Teilnehmer zulassen wollte. Der einzige Unterschied zum ursprünglich geplanten Verlauf der Demonstrationen ist, dass bei der Endkundgebung die Abstände der drei Demozüge zueinander größer sein müssen. Einem Gerichtssprecher zufolge müssen es mindestens 300 Meter sein. Die Stadt Hamburg akzeptierte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts.

Polizei rät: Nicht mit dem Auto in die Stadt

Die Polizei rechnet mit größeren Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. "Wir können nur jedem raten, heute nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren, wenn es nicht sein muss", sagte der Sprecher. Die Willy-Brandt-Straße ist bis in die Nacht zwischen Brandstwiete und Holstenwall in beiden Richtungen gesperrt.

Weltweit zahlreiche Demos

Allein in Deutschland soll heute im Rahmen des sechsten globalen Klimastreiks unter dem Motto "Kein Grad weiter!" an mindestens 400 Orten demonstriert werden. Weltweit sind rund 2.500 Veranstaltungen geplant.

