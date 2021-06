Tarifstreit im Hamburger Hafen ist beigelegt Stand: 10.06.2021 16:53 Uhr Der Tarifstreit zwischen Hafenbetrieben und der Gewerkschaft ver.di ist beendet. Beide Seiten haben sich auf ein Plus von rund drei Prozent geeinigt.

Das sei der höchste Lohnabschluss zurzeit in Deutschland, schreibt die Gewerkschaft an ihre Mitglieder. Das sei nur gelungen, weil die Hafenarbeiter Druck gemacht hätten.

Schiffe umgeleitet

In den vergangenen Wochen hatten ver.di-Funktionäre unter anderem in Hamburg mehrmals dazu aufgerufen, sich nicht für Schichten zu melden. Die Reederei Maersk wiederum hat nach eigenen Angaben auch deshalb mehrere Schiffe aus Hamburg in andere Häfen umgeleitet. Neben der Lohnerhöhung von drei Prozent sind auch Zuschläge beim Urlaubsgeld vorgesehen.

AUDIO: Tarifeinigung im Hafen (1 Min) Tarifeinigung im Hafen (1 Min)

"Nur schwer zu verkraften"

Der Tarifabschluss bereitet den Arbeitgebern Bauchschmerzen. Er sei nur schwer zu verkraften, sagt Ulrike Riedel, die Verhandlungsführerin des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe. Viele Unternehmen hätten in der Corona-Krise bereits die finanziellen Reserven aufgezehrt, so Riedel. Die Verhandlungen platzen zu lassen sei aber weder im Interesse der Arbeitgeber noch der Beschäftigten gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.06.2021 | 16:00 Uhr