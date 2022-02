Sturm "Antonia": Keine größeren Schäden, Bahnverkehr eingeschränkt Stand: 21.02.2022 08:42 Uhr Nachdem das Orkantief "Zeynep" über Norddeutschland hinweggezogen ist, gibt es noch immer starke Behinderungen im Bahnverkehr. Sturm "Antonia" zog mit deutlich weniger Kraft durch Hamburg - es gab keine größeren Schäden.

Sturmtief "Antonia" sorgt seit Sonntagabend erneut für ordentlich Wind. Eine Unwetterwarnung vor Orkanböen hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Montagmorgen jedoch wieder auf. Das Bezirksamt Bergedorf warnt weiter davor, dass es bis Montagabend in unmittelbarer Ufernähe in tiefer liegenden Bereichen von Gose-Elbe und Dove-Elbe zu Überflutungen kommen könnte.

"Antonia": Keine größeren Schäden

"Die Nacht war eigentlich relativ entspannt. Wir haben im Moment keine signifikant hohen Einsatzzahlen", sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Feuerwehr am Montagmorgen. Der Großteil der wetterbedingten Einsätze in der Nacht zu Montag und heute Morgen seien noch Nachwirkungen der ersten beiden Sturmtiefs gewesen. In Hamburg-Bergedorf war es zudem zu lokalen Überschwemmungen in den Marschlanden gekommen. Der Fischmarkt ist am Montag erneut überschwemmt worden. Nach Angaben des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) überschritt der Wasserstand das mittlere Hochwasser um etwa 1,5 Meter.

Autobahn 7 in Richtung Norden gesperrt

Nach mehreren Verkehrsunfällen ist die Autobahn 7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn in Richtung Norden derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord von der A7 abgeleitet, wie die Polizei in Neumünster am Montagmorgen mitteilte. Ursache dafür war nach Angaben der Polizei extreme Straßenglätte.

Einschränkungen bei der S-Bahn Hamburg

Die Linie S1 fährt zwischen Blankenese und Wedel derzeit im 20 Minutentakt. Ab Wedel auf Minute 3, 23, 43. Ab Blankenese auf Minute 6, 26, 46. Der Grund dafür: Bahnübergangsstörung, wie die S-Bahn Hamburg bei Twitter mitteilte. Auf der Strecke Stade - Buxtehude ist weiterhin ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen Buxtehude und Neugraben fährt die S3 alle 20 Minuten.

Keine Fernzüge zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund

Der Bahnverkehr in Hamburg hat allerdings immer noch mit den Folgen von "Zeynep" zu kämpfen. Und auch wegen des aktuellen Sturmtiefs "Antonia" kommt es heute zu Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr. So fahren auf der Strecke zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund laut Deutscher Bahn keine Fernzüge. "Extrem betroffen" ist nach Angaben der Deutschen Bahn die Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg. Der Sturm habe dort reihenweise Bäume umgelegt und kilometerlange Schäden an den Oberleitungen verursacht. Oberleitungsmasten müssten teilweise komplett neu gesetzt werden. Mitarbeitende der Bahn seien im Dauereinsatz.

Erste Züge fahren wieder - mit Umleitungen

Bahnreisende im Fernverkehr müssen weiter mit großen Einschränkungen rechnen, vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands. Die Bahn rät weiterhin von Reisen von und nach Hamburg ab. Allerdings würden zwischen Hamburg und Hannover seit Sonntagvormittag wieder Fernverkehrszüge fahren - und zwar über Bremen mit einer Fahrzeitverlängerung von einer Stunde. Seit Sonntagmittag verkehren die Fernverkehrszüge aus Stuttgart beziehungsweise München über Köln – Dortmund nach Bremen und Hamburg wieder im Stundentakt. Nach Bahnangaben dauern die Beeinträchtigungen noch mindestens bis Montagnachmittag an. Auch der Güterverkehr sei stark betroffen.

Metronom stellt Betrieb bis Montagnachmittag ein

Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes stellte der Metronom den Betrieb am Sonntagabend komplett ein. Auf allen Strecken soll ein Ersatzverkehr mit Bussen fahren. Der Zugverkehr werde voraussichtlich erst am Montagnachmittag wieder aufgenommen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrantritt über das Internet zu informieren.

Sturm "Zeynep": Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr

Insgesamt hinterließ "Zeynep" aber weniger Schäden als befürchtet. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte nach Eilbek, weil sich ein Teil der Verblendfassade eines Wohnhauses gelöst hatte und abgestürzt war. In den meisten Fällen musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume und abgerissene Äste beseitigen. Auch umgestürzte Zäune, Fahnenmasten oder Werbeplakate forderten die Einsatzkräfte, ebenso Dach- und Fassadenteile von Gebäuden, die in Folge der starken Böen beschädigt wurden.

