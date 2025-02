Studie: Hamburger Lehrer fühlen sich überlastet Stand: 20.02.2025 15:52 Uhr Nur rund ein Viertel der Hamburger Lehrbeschäftigten ist mit den momentanen Arbeitsbedingungen an den Hamburger Schulen richtig zufrieden. Das zeigt eine neue Studie zum Wohlbefinden und zur Gesundheit von Lehrkräften.

Laut der Untersuchung schätzt nur knapp die Hälfte der Befragten ihren allgemeinen Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. An der Studie der Universität Göttingen, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Donnerstag vorgestellt hat, nahmen rund 1.000 Hamburger Lehrkräfte an Gymnasien und Stadtteilschulen teil.

Jeder fünfte Hamburger Lehrer von Burnout bedroht

Viele klagen laut der Untersuchung unter anderem über zu viel Mehrarbeit und hohen Zeitdruck. Bei knapp jeder fünften Lehrkraft in Hamburg besteht demnach ein hohes Risiko für Depression oder Burnout.

Elterngespräche für viele belastend

Vor allem die zahlreichen außerunterrichtlichen Aufgaben wie beispielsweise Eltern- oder Schülergespräche seien für viele belastend. Die Digitalisierung trägt laut Studie zur Belastung bei. Lehrkräfte müssten technische Probleme eigenständig lösen oder Lehrmaterial selbst anfertigen, weil es ihnen nicht in digitaler Form vorliege.

Etwa ein Viertel der befragten Lehrer und Lehrerinnen gibt an, dass sie keine Zeit mehr für private Interessen und Verpflichtungen habe. Viele erwarteten sogar, dass sich ihre berufliche Situation weiter verschlechtern werde.

Arbeitszeiterfassung gefordert

Die GEW fordert unter anderem mehr Personal, damit Lehrer und Lehrerinnen entlastet werden. Außerdem schlägt die stellvertretende Vorsitzende der GEW Hamburg, Yvonne Heimbüchel, vor, dass eine verbindliche Arbeitszeiterfassung eingeführt wird. Damit könnten Überlastungssituationen frühzeitig erkannt werden.

Größere Studie wird im Sommer vorgelegt

Für die Studie befragten Forscher und Forscherinnen unter Leitung der Georg-August-Universität Göttingen in der ersten Jahreshälfte 2024 genau 925 Lehrerinnen und Lehrer. Laut den Autoren und Autorinnen waren Lehrkräfte von drei Vierteln aller Hamburger Gymnasien und Stadtteilschulen beteiligt.

Die Studie ist Teil einer großen Arbeitszeit- und Belastungsstudie von Hamburgs Lehrkräften, die im Sommer vorgelegt werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.02.2025 | 16:00 Uhr