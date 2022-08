Scholz sagt heute erneut vor dem Cum-Ex-Ausschuss aus Stand: 19.08.2022 06:08 Uhr

Cum-Ex war eine riesengroße Schweinerei: Das hat Scholz so oder so ähnlich mehrfach gesagt. Auch noch bei seinem ersten Auftritt als Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft vor mehr als einem Jahr. Damals noch als Kanzlerkandidat. Jetzt muss er als Kanzler in den Zeugenstand. Und er betonte schon vorher: Einen Hinweis auf politische Einflussnahme auf das Finanzamt hat der Untersuchungsausschuss nicht finden können.

"Es hat keine Beeinflussung gegeben"

"Es sind unglaublich viele Personen gehört worden. Es sind unglaublich viele Akten studiert worden", sagte Scholz. "Und wenn man jetzt die Presseberichterstattung über die jeweiligen Anhörungen verfolgt, dann ist immer das Ergebnis: Es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben, was die Entscheidung betrifft. Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr verändert werden wird. Nach zweieinhalb Jahren ist das ganz klar."

Scholz traf sich mehrmals mit Warburg-Vertretern

Bei seiner eigenen Rolle in der Warburg-Affäre ist der Kanzler bislang vage geblieben. Besonders, wenn es darum geht, dass er sich mehrmals mit Warburg-Vertretern getroffen hat, als gegen die Bank 2016 bereits wegen illegaler Cum-Ex-Geschäfte ermittelt wurde. Nach den Treffen verzichtete das Finanzamt darauf, Steuern in Millionenhöhe zurückzufordern.

Scholz' Erinnerungslücken unglaubwürdig?

Dass sich Scholz an Inhalte der Gespräche mit Warburg-Managern nicht erinnern kann, findet Norbert Hackbusch von der Linken unglaubwürdig: "Es ist ein Treffen mit einer der wichtigsten Banken Hamburgs. Die sagt ihm, sie gehe pleite, wenn eine bestimmte Steuerforderung an sie herangetragen würde. Das weiß ein Olaf Scholz auf jeden Fall", meint Hackbusch. "Und dementsprechend ist es auch eine komplizierte Situation. Und zu komplizierten Situationen muss ein kluger Politiker auch eine Antwort finden. Und nicht sagen, ich kann mich an nichts erinnern."

CDU hat viele Fragen

Die AfD rechnet kaum damit, dass sich Scholz bei seiner zweiten Befragung doch noch an Details der Treffen erinnert. Richard Seelmaecker von der CDU will den Kanzler aber auch dazu befragen, wie in der Verwaltung in Hamburg und Berlin nach dem Bekanntwerden der ersten Vorwürfe mit der Causa Warburg umgegangen wurde: "Gab es Löschungen? Gab es diesbezüglich Abstimmungen? Ist im Bezug auf Aussagen im Untersuchungsausschuss vorbereitet worden? All diese Dinge interessieren uns dann doch brennend."

Wurden E-Mails gelöscht?

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte dem Untersuchungsausschuss mitgeteilt, dass es Hinweise darauf gibt, dass Daten gelöscht worden sein könnten. Auch im Postfach einer engen Mitarbeiterin von Scholz in Berlin gebe es Anhaltspunkte, das hatten der NDR und andere Medien in dieser Woche enthüllt. Und dann sind da noch mehr als 200.000 Bargeld, die die Kölner Ermittler im Bankschließfach des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs gefunden haben.

Gegen Kahrs wird ermittelt, er soll den Warburg-Managern den Weg in die Politik geebnet haben. In der vergangenen Woche wurde Scholz von Journalisten gefragt, was er über das Bargeld wisse: "Nichts", antwortete er.

Mehrere Stunden für Befragung angesetzt

Mit solch knappen Antworten wird sich der Untersuchungsausschuss wohl kaum zufrieden geben. Mehrere Stunden sind für die Befragung des Kanzlers angesetzt. Milan Pein, Obmann der SPD, dämpft aber die Erwartungen: "Wenn einem immer wieder zu dem gleichen Sachverhalt, an den man sich nicht erinnert, die gleiche Frage gestellt wird, dann erhält man auch immer die gleiche Antwort. Das kann man 35 Mal machen, oder auch 100 Mal - so lange, wie der Vorsitzende das zulässt - machen. Ich glaube, dass Olaf Scholz uns bei seiner ersten Einvernahme das gesagt hat, woran er sich erinnert. Und ich glaube, dass er uns auch diesmal das erzählt, an was er sich erinnert."

Befragungen könnten ausgeweitet werden

Die Bürgerbewegung Finanzwende hat vor der Zeugenvernehmung des Kanzlers vor dem Hamburger Rathaus eine Protestaktion angekündigt. Sie meint, es dürfte nicht das letzte Mal sein, dass Scholz vor dem Untersuchungsausschuss aussagen muss in Sachen Cum-Ex. Die Opposition in der Bürgerschaft will, dass auch die Cum-Ex-Geschäfte der ehemaligen Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein untersucht werden. Und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwägt, den Kanzler im Finanzausschuss in Berlin vorzuladen. Die Cum-Ex-Affäre wird Scholz so schnell also nicht loswerden.

