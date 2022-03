Pflanzenöl: Hamsterkäufe sorgen in Hamburg für leere Regale Stand: 18.03.2022 19:37 Uhr Vor Verknappung und Preisanstiegen wurde gewarnt. Michael Berlemann, neuer wissenschaftlicher Direktor vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut, bleibt trotz leerer Regale gelassen.

Manche tun es derzeit: Zwei Flaschen Speiseöl zu kaufen, obwohl man nur eine braucht. Mehr als zwei Flaschen bekommt man in vielen Hamburger Supermärkten auch nicht - so zum Beispiel in einem Laden in St. Georg. Pflanzenöl wird rationiert wie zu Kriegszeiten. Die herrschen ja auch.

Bilder von leeren Supermarktregalen in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Medien könnte man den Eindruck gewinnen, die Menschen tanken aufgrund der hohen Spritpreise ihre Autos mit Pflanzenöl. Überall sieht man Bilder und Videos von leeren Regalen in Supermärkten - auch in Hamburg.

Fast 80 Prozent des Sonnenblumenöls kommt aus Russland oder der Ukraine. Der Verband der ölsaatenverarbeitendenen Industrie hatte Anfang März vor einer Verknappung und Preisanstiegen gewarnt. Der neue wissenschaftlichte Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut, Prof. Michael Berlemann bestätigt das, bleibt aber gelassen.

Ungewöhnliches Kaufverhalten führt zu Engpässen

"Es kann durchaus sein, dass wir zwischenzeitlich mal bei manchen Produkten Engpässe haben." Das liegt aber nicht zwingend an einer Produktknappheit, sonder am kurzfristig veränderten Kaufverhalten: "Die Supermärkte kennen unser normales Kaufverhalten und haben sich darauf eingerichtet. Wenn wir das kurzfristig alles total verändern, dann kriegen wir natürlich auf einmal Probleme in den Lieferketten", so Prof. Berlemann im NDR Hamburg Journal.

Versorgungsangst treibt zu Hamsterkäufen

Leere Regale kennen viele vor allem beim Toilettenpapier während Corona. Einige machten sich den Wagen voll - andere schauten buchstäblich in die Röhre. Es ist ein Effekt, der dann weitere zum Hamstern treibt. Echte Engpässe und Preissteigerungen drohten statt beim Pflanzenöl eher bei Erdöl und Gas, falls die Importe aus Russland gestoppt werden sollten.

Professor Berlemann erklärt den reflexartigen ins Regal so: "Es ist der psychologische Effekt, dass man denkt: 'Wenn ich schon viele Dinge nicht im Griff habe - wie Energieversorgung - dann kann ich wenigstens für meine Familie, für mich selbst in meiner kleinen Umwelt versuchen, für Versorungssicherheit zu sorgen."

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.03.2022 | 19:30 Uhr