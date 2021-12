Omikron: Noch keine Erklärung für hohe Zahlen in Hamburg Stand: 28.12.2021 20:13 Uhr Hamburg hat aktuell die höchste Zahl an Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante in Deutschland. Die Gründe sind noch unklar, sagt Prof. Johannes Knobloch, Facharzt für Mikrobiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) im Interview mit dem NDR Hamburg Journal.

Pro 100.000 Einwohner wurden für Hamburg laut Robert-Koch-Institut 9,1 Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante nachgewiesen. In anderen Bundesländern lag die Quote am Dienstag zwischen 0,1 (Thüringen) und 3,4 (Nordrhein-Westfalen). Warum das so ist, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, sagt der Hamburger Universitätsmediziner. Es gebe verschiedene Einflussfaktoren. So spiele die Test-Kapazität eine Rolle. Bei einer niedrigeren Inzidenz wie zur Zeit gebe es mehr Test-Kapazitäten um nach Mutanten zu suchen und dann gebe es auch mehr bestätigte Omikron-Fälle. Inzwischen könne man einen Tag nach Feststellung einer Coronainfektion mit PCR-Tests erkennen, ob es sich dabei um die Omikron-Variante handelt. Der Arzt rechnet mit steigenden Omikron-Zahlen: "Es ist zu erwarten, dass wir die Höhepunkte, die wir haben, nochmal übersteigen werden".

Mildere Verkäufe wahrscheinlich

Wie schwer die Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante des Corona-Virus in Deutschland sein werden., könne ,an noch nicht genau abschätzen. In Südafrika und Großbritannien gebe es Hinweise für mildere Verläufe der Krankheit und es scheine so zu sein, dass auf keinen Fall schwerere Verläufe auftreten. Allerdings seien die Daten aus anderen Ländern wegen anderer Alterstrukturen und Impfstoffe nur bedingt auf Deutschland übertragbar.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.12.2021 | 19:30 Uhr