Notruf-App soll Hamburger Hauptbahnhof sicherer machen Stand: 23.03.2023 14:17 Uhr Der Hamburger Hauptbahnhof soll sicherer werden. Um das zu erreichen, bieten die Deutsche Bahn und die Bundespolizei ab dem Sommer einen Notruf per Handy-App an. Ein Test in Berlin verlief erfolgreich.

Hamburgs Hauptbahnhof ist für Reisende einer der gefährlichste Bahnhöfe in Deutschland. Bei Gewaltdelikten lag er im vergangenen Jahr auf Rang Eins - auch deshalb, weil er Deutschlands größter Bahnhof ist. Die Deutsche Bahn will nun Abhilfe schaffen.

Notruf per Handy-App absetzen

Ab dem Sommer sollen Reisende eine neue Handy-App nutzen können. Sie soll es ermöglichen, unauffällig Hilfe zu holen, ohne dabei zu telefonieren. Man drückt dann einfach auf den Handy-Bildschirm und der stille Alarm erreicht die Sicherheitskräfte am Bahnhof. Die App soll kostenlos zur Verfügung stehen. Ein genauer Termin für den Start steht noch nicht fest.

5.000 Nutzer und Nutzerinnen haben die App getestet

Die Bahn und die Bundespolizei haben die App "SafeNow" mit 5.000 Nutzern und Nutzerinnen am Bahnhof Südkreuz in Berlin getestet. Eine unabhängige Auswertung ergab: Im Durchschnitt dauerte es weniger als drei Minuten, bis Sicherheitspersonal der Bahn oder die Bundespolizei am Einsatzort waren. Sie konnten bei medizinischen Notfällen, aggressivem Auftreten oder Körperverletzungen schnell helfen.

Mehrere Anbieter können sich für Test bewerben

90 Prozent der Testpersonen fühlten sich durch den Schnell-Notruf sicherer und Frauen und Männer nutzten ihn gleichermaßen. Ob in Hamburg dieselbe App wie in Berlin getestet wird, ist noch nicht sicher. Auch andere Apps mit ähnlichen Funktionen wie "SafeNow" können sich für den Test bewerben.

