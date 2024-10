Stand: 11.10.2024 19:47 Uhr Niendorf: Ehemalige Lackiererei in Flammen

Ein Brand in Niendorf hat am Freitagabend die Hamburger Feuerwehr längere Zeit beschäftigt. In der Straße Habichthorst hatte der Dachstuhl einer ehemaligen Lackiererei Feuer gefangen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Bei der Feuerwehr gingen daher zahlreiche Notrufe ein. Das Gebäude wurde schwer beschädigt, verletzt wurde niemand.

